Metallica şi Iron Maiden, capete de afiş la Sonisphere, în Marea Britanie

Festivalul Sonisphere revine în centrul atenţiei fanilor metal, după o pauză de doi ani, iar două dintre cele mai importante trupe de gen din lume, Metallica şi Iron Maiden, au confirmat deja că vor urca pe scena britanică a acestui important festival care a ajuns în 2010 şi la Bucureşti. În anul 2012, acest festival a fost anulat, situaţie care s-a repetat şi în 2013, pentru că organizatorii nu au reuşit să atragă nume suficient de importante din sfera rock. De această dată, organizatorii nu mai trebuie să-şi facă probleme cu privire la headliner-ii pentru ediţia din 4 - 6 iulie 2014, ce se va desfăşura la Knebworth Park din Anglia, după ce formaţiile Metallica şi Iron Maiden şi-au confirmat participarea.

”Cu toţii am crescut în Anglia, conştienţi de importanţa legendarelor concerte organizate la Knebworth, concerte care, poate părea înfricoşător, dar pentru mine parcă abia s-au încheiat”, a comentat solistul trupei Iron Maiden, Bruce Dickinson. ”Fără a apela la clişee, este o onoare şi un privilegiu extraordinar să revenim pe această scenă şi să sărbătorim unele dintre cele mai importante momente din istoria rock-ului britanic, momente imortalizate în timp de formaţii precum Pink Floyd, The Who, Zeppelin, The Stones sau Genesis”, a mai adăugat el. Bruce Dickinson a mai anunţat şi că acest concert din iulie, din cadrul Festivalului Sonisphere, va fi şi ultimul concert din cadrul turneului Maiden England Tour, turneu care i-a adus pe Iron Maiden şi la Bucureşti, în luna iulie a acestui an. ”Dacă veţi veni la acest festival s-ar putea să ascultaţi live, pentru ultima oară, unele dintre piesele noastre. Aşa că, la o astfel de ocazie care reprezintă atât o sărbătoare, cât şi sfârşitul unui capitol, puteţi fi siguri că vom face totul să le oferim fanilor noştri un spectacol al naibii de bun”, a mai comentat solistul formaţiei Iron Maiden.