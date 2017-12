Metallica şi The Stooges, nominalizaţi pentru Rock and Roll Hall of Fame

Trupele Metallica şi The Stooges se numără printre nominalizările din 2008 pentru ocuparea celor cinci poziţii oferite anual de Rock and Roll Hall of Fame, informează “Variety”. Metallica, cea mai de succes trupă de heavy metal din ultimele două decenii şi jumătate, a fost prima nominalizată. Printre candidaţii la cele cinci poziţii care pot fi ocupate anual în Rock and Roll Hall of Fame se află trupa punk The Stooges, formaţia disco şi R&B Chic, chitaristul Jeff Beck, artista rock and roll şi country Wanda Jackson, trupa funk War şi artiştii R&B şi soul Little Anthony and the Imperials şi Bobby Womack.

Cea de-a 24-a ceremonie de acceptare în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc la pe 4 aprilie, la Cleveland, unde se află renumitul muzeu. Pentru prima dată vor fi puse la dispoziţia publicului larg bilete de acces la eveniment. Pentru a fi eligibil la o nominalizare pentru muzeul Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland, un artist sau o trupă trebuie să îşi fi lansat primul album în urmă cu cel puţin 25 de ani faţă de anul în care primeşte nominalizarea.