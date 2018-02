Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare, la Constanța!

Meteorologii anunță o răcire a vremii la Constanța, în următoarele zile. Astfel, vineri, 9 februarie, ne mai putem bucura de o vreme relativ frumoasă, la malul Mării Negre; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -2 și 2 grade C. În această zi vom vedea și razele soarelui printre nori. Sâmbătă, 10 februarie, vremea începe să se răcească ușor; maximele nu vor mai depăși 8 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -2 și 3 grade C. Nici în această zi meteorologii nu anunță precitații. În schimb, duminică, 11 februarie, vremea schimbă foaia; sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar mercurul în termometru va scădea; maximele vor fi cuprinse între 1 și 5 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul -2 și 1 grad C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.