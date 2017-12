Meteorologii anunță temperaturi în scădere pentru următoarele zile, la Constanța. Astfel, prima zi a săptămânii aduce minime între 1 și 3 grade C, iar maximele vor fi cuprinse în intervalul 9 - 11 grade C. Marți, 1 noiembrie, minimele vor atinge pragul de 0 grade C, iar maximele vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C. A doua zi a ultimei luni de toamnă aduce o ușoară încălzire, astfel că minimele vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C, iar maximele între 10 și 13 grade C.