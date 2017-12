Meteorologii nu au vești bune pentru weekend, la Constanța! Vineri vremea va fi frumoasă, însă pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate precipitații, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Mai exact, vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 23 de grade C, iar minimele între 9 și 13 grade C. Sâmbătă, 20 mai, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 23 de grade C, iar minimele între 9 și 12 grade C. Duminică, 21 mai, se mai răcește; maximele se vor situa în intervalul 15 și 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C.