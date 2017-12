Metin Cerchez, achitat după șapte ani de procese

18:23:22 / 17 Iulie 2015

saracia boala grea

Domnu metin cerchez,cand o sa fiti primar avem vreo sansa sa ne scapti si de saracia in care zacem de ceva vreme fara nici o imbunatatire??ne scapati si de hoti si talhari care ne lasa in fiecare zi in curu gol,eu de problema asta vreau sa ma scapti sincer