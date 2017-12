Metoda „Accidentul” lovește din nou la Constanța

După o pauză de câteva luni, escrocii care au acționat în Constanța prin deja celebra metodă „Accidentul” s-au întors la treabă. Indivizii au dat două lovituri în aceeași zi, reușind să jefuiască doi bătrâni din municipiu. Unul dintre ei, în vârstă de 73 de ani, locuiește pe strada Soveja. Acesta a povestit, pentru cotidianul „Telegraf”, cum s-a întâmplat nenorocirea. „Era ora 11.30, soția mea a plecat la piață și atunci a sunat telefonul fix. O voce de bărbat mi-a spus că este nepotul meu, și-a dat și numele și chiar am crezut că vorbesc cu el. A zis: "Tataie, am avut un accident de mașină, sunt la spital, pus în ghips tot, am șalele rupte, dă-mi niște bani dacă ai și ți-i înapoiez eu când ies de aici. O să trimită avocatul meu pe cineva acasă la tine ca să îi ia”. Pensionarul spune că suspectul i-a cerut să nu pună receptorul în furcă până nu ajunge "curierul" la ușa lui. Mai mult, acesta i-a impus bătrânului să nu sune pe nimeni din familie pentru că, „dacă află tata ce am făcut, nu o să fie bine de mine”.

ÎN STARE DE ȘOC Escrocul și-a țesut foarte bine plasa, iar planul său a avut succes. „Avocatul mi-a cerut de două ori adresa la care locuiesc și, câteva minute mai târziu, a sunat la ușă un băiat subțirel, înalt, blond. Abia am avut timp să iau banii de unde îi țineam. Am mers cu acesta la masa din sufragerie, am numărat 6.000 de lei și i-am înmânat. A plecat, dar s-a întors imediat și mi-a zis că domnul avocat vrea și restul banilor: 1.500 de lei. Și i-am dat pe toți. Am fost așa de bucuros și am simțit așa o ușurare că mi-am ajutat nepotul încât nu m-am gândit nicio clipă că sunt păcălit. Este singurul nepot, de la unicul meu fiu, m-am speriat foarte tare, mai ales că plângea”, a mai povestit victima. Când soția s-a întors acasă, bărbatul i-a istorisit cele întâmplate. „Nu mi-a venit să cred când am auzit. Imediat am realizat ce s-a întâmplat și l-am sunat pe nepotul meu, care are 21 de ani și lucrează pe plajă la Eforie. A venit imediat la noi acasă și am mers împreună la Poliție, unde am dat declarații. Eu nu cred că cel care a sunat s-a recomandat cu numele nepotului meu. Sunt convinsă soțul meu i-a spus pe nume și individul respectiv a profitat”, a declarat soția victimei. Cei doi pensionari sunt încă în stare de șoc, după ce și-au pierdut toți banii agonisiți cu greu, în decursul mai multor ani.

CERCETĂRI Cel de-al doilea constănțean înșelat prin metoda „Accidentul” a fost un bărbat de 70 de ani. Escrocul care l-a contactat s-a dat drept fiul său și i-a cerut toți banii pe care-i are în casă, folosind același scenariu. La scurt timp, un tânăr a sunat la ușa pensionarului, a spus că este trimis de fiul acestuia și a primit 1.500 de lei din mâna victimei. După ce a realizat că a fost păcălit, bărbatul a depus plângere la Poliție.

În ambele cazuri, oamenii legii au pornit cercetările pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului, care se ridică la suma de 9.000 de lei.