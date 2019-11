Metodă avansată de depistare a virusului HPV

Testul "Easy HPV Test" - care are o precizie de aproape 100% în depistarea virusului papiloma uman (HPV) - a fost lansat, miercuri, în capitală. "Testul cu autorecoltarea de probe la domiciliu poate să identifice prezenţa virusului papiloma uman (HPV) cu o precizie de aproape 100%, înainte ca acesta să provoace orice leziuni, prevenind astfel îmbolnăvirea gravă de cancer cauzată de virus. Testul atrage atenţia asupra celor mai periculoase tipuri de HPV, printre care tipurile 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, respectiv 35, 39, 51, 56, 59, 66 şi 68", conform comunicatului emis de organizatori.



Cancerul de col uterin este a patra cea mai frecventă cauză de deces din lume, respectiv 528.000 de cazuri noi apar în fiecare an. În România sunt diagnosticate peste 3.300 de cazuri noi în fiecare an şi aproape 1.800 de persoane mor anual din cauza acestei boli. "Infecţia cu HPV, responsabilă de 99,7% dintre cazurile de cancer de col uterin, este cea mai răspândită infecţie transmisă pe cale sexuală. Opt din 10 femei au de-a face cu această infecţie cel puţin o dată în viaţă. Este vital să o depistăm cât mai devreme, înainte de a cauza leziuni serioase. Este binevenită orice iniţiativă care contribuie la identificarea timpurie a infecţiei HPV, aşa cum este Easy HPV Test. Astfel, putem creşte semnificativ şansele de diagnostic, tratare şi vindecare a leziunilor colului uterin", a declarat preşedintele Societăţii Române de HPV, Radu Vlădăreanu, citat în comunicat.



Conform aceleiaşi surse, Easy HPV Test este rezultatul a 5 ani de cercetare şi dezvoltare, perioadă în care a fost testat într-o serie de studii clinice care au implicat peste 6.000 de femei şi aproape 50 de medici. "Potrivit rezultatelor care au fost publicate în prestigiosul "International Journal of Cancer", tehnologia poate identifica prezenţa virusului HPV cu o precizie mai mare decât testul citologic tradiţional. Screeningul tradiţional prin examenul citologic Papanicolau are sensibilitate mult mai scăzută în a depista leziunile precanceroase de grad înalt şi cancerul de col faţă de screeningul cu ADN HPV", se precizează în comunicatul de presă.