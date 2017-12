Metodă care ar salva, financiar, Sănătatea!

În ciuda faptului că medicii români reuşesc să descopere metode salvatoare şi din punct de vedere financiar, dar şi care duc la îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor care necesită dializă, nu se găsesc resurse care să ducă la implementarea acestor descoperiri. Ultima invenţie - premiată cu aur în 2010 la Salonul de Inventică de la Geneva - care aparţine doctorilor Spitalului “Sf. Ioan din Capitală” (împreună cu doi tineri colaboratori, doctorii Cristina David şi Alexandru Ionel Checheriţă) aşteaptă de un an o mână de ajutor. Chiar dacă descoperirea, la momentul respectiv, a fost văzută ca fiind de “aur”, nimeni nu a dorit să investească în ea. La vremea respectivă s-a demonstrat că, astfel, costurile pentru tratament ar scădea de zece ori, iar bolnavii ar scăpa de aparat prin metoda revoluţionară. “În această metodă este folosit peritoneul ca membrană de dializă, nemaifiind nevoie de aparat. Mai concret, dializa o face organismul”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu. Intervenţia echipei medicale constă în a produce “urină prin stoarcerea sângelui din vasele peritoneului”. Medicii folosesc chirurgia laparoscopică pentru a produce hipertensiune în vasele din peritoneu care elimină urina, fiziologic, prin vezica urinară. Prin acest sistem sunt introduse laparoscopic două microechipamente, unul pentru a produce urina, iar celălalt pentru a elimina lichidul prin vezică. “Nu am crezut că această invenţie va aştepta aproape un an sponsori pentru a începe studiile. Poate că invenţia deranjează o afacere mondială de peste 65 miliarde de euro tocmai prin scăderea preţurilor de zece ori. Avem de-a face cu o invenţie premiată cu aur la Geneva, dar faţă de care marile companii producătoare de rinichi artificiali şi materiale de dializă nu arată interes deosebit. Este soarta multor invenţii excepţionale ale cercetătorilor români”, a spus profesorul Ciocâlteu. În România există aproape 10.000 de pacienţi dializaţi pentru insuficienţă renală cronică, iar costul terapiei acestor bolnavi - suportat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - depăşeşte o sută de milioane de euro pe an. La Constanţa sunt câteva zeci de bolnavi care necesită dializă.