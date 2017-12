Metoda „Îndrăgostiții“, noua strategie a hoților

Cine s-ar aștepta ca o femeie însărcinată și iubitul ei, care se plimbă plini de romantism pe malul mării, să fie, în realitate, niște infractori în căutarea următoarei victime? Nu mulți, și tocmai la acest lucru s-au gândit și patru persoane care s-au ales cu dosare penale pentru mai multe furturi. Oamenii legii spun că metoda „Îndrăgostiții“ este cea mai recentă apariție în domeniu. Suspecții care o foloseau, trei bărbați și o femeie, au fost prinși, ieri dimineață, în jurul orei 05.00, de militarii Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis“. Aceștia i-au observat pe cei patru în parcarea hotelului „Condor“, din stațiunea Mamaia. La vederea militarilor, indivizii s-au îndreptat rapid către un Ford parcat, cu intenția de a fugi. Oamenii legii i-au somat să se oprească, iar aceștia s-au conformat. În urma unei percheziții, jandarmii au descoperit sub bancheta din spate a mașinii, dar și în torpedou, șase telefoane mobile, despre care membrii grupului au susținut, în primă fază, că sunt ale lor. Ulterior, și-au schimbat puțin abordarea și au declarat că le-au găsit pe plajă...

„METODA ÎNDRĂGOSTIȚII“ Explicațiile lor nu i-au convins, însă, pe jandarmi. Indivizii au ajuns în fața polițiștilor din Mamaia, care au pornit o anchetă și au stabilit că patru dintre telefoane au fost șterpelite de pe plajă, în noaptea de luni spre marți. Anchetatorii au aflat și cum acționau indivizii! Unul dintre bărbați și femeia însărcinată se plimbau pe plajă, ca doi îndrăgostiți care se bucură de vacanța la mare. Dacă observau o "țintă", se apropiau și intrau în vorbă cu ea, prezentându-se drept turiști. În timp ce ei distrăgeau atenția păgubiților, complicii lor se furișau și furau bunurile lăsate la vedere. În timp ce suspecții se aflau în sediul Poliției Mamaia, pentru audieri, o tânără care le-a căzut în plasă depunea o plângere. „Mă aflam pe plajă și aveam telefonul lângă mine. La un moment dat, m-am întors să mă uit dacă m-a sunat cineva și am constatat că a dispărut. Am văzut un bărbat îmbrăcat în culori închise și o femeie care fugeau. Am venit la Poliție să depun o reclamație și am aflat că autorii au fost prinși. De asemenea, mi-am recuperat telefonul“, a declarat păgubita. Indivizii s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

DOSARE PENALE Cu dosar penal s-a ales și o tânără, de 24 de ani, din București, care a fost prinsă în flagrant, luni după-amiază, în jurul orei 18.00, la furat. Polițiștii din stațiunea Eforie au depistat-o pe Ramona G. la scurt timp după ce aceasta a șterpelit o geantă în care se aflau două telefoane mobile, o cameră foto, un portofel, suma de 30 de lei și câteva carduri bancare. Prejudiciul a fost recuperat și predat păgubitei. Două ore mai târziu, polițiștii din Eforie au depistat și un adolescent de 13 ani care a sustras un telefon mobil de pe plajă.