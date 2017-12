Metodă unică de învăţare a limbii engleze pentru copii de la 3 luni la 14 ani

Centrul Helen Doron Early English de predare a limbii engleze pentru copii cu vârste de la 3 luni la 14 ani se deschide sâmbătă, 7 noiembrie, la Constanţa. Helen Doron Early English este o metodă unică, uşoară şi naturală de învăţare a limbii engleze pentru copii. Metoda se bazează pe modul în care copilul îşi învaţă limba maternă, prin ascultare repetată şi încurajare continuă. Metoda Helen Doron este distractivă, naturală şi clădeşte încrederea în sine, aducând efecte de durată în dezvoltarea personalităţii copilului, efecte care se păstrează pe parcursul întregii vieţi. Programele speciale Helen Doron se prezintă sub forma a 10 cursuri în ani consecutivi de studiu, însoţite de seturi de materiale, cărţi şi CD-uri, adaptate fiecărei etape de dezvoltare a copilului. Bebeluşii între 3 şi 22 de luni beneficiază de programul “Baby’s best start ” în care sunt introduşi în mediul sonor al limbii engleze, învaţă limbajul semnelor şi ajung să înţeleagă o serie de cuvinte şi formulări în limba engleză. Copiilor între 2 şi 5 ani li se adresează programul “English for Infants” iar celor între 5 şi 9 ani programul “English for all Children”. Cu ajutorul acestor cursuri copiii vin în contact cu un vocabular de peste 550 de cuvinte în limba engleză şi încep să o asimileze prin metode interactive şi multisenzoriale asociate cu jocul şi cu muzica. Profesorii Helen Doron beneficiază de pregătire intensive, de actualizare şi de reîmprospătare continuă a cunoştinţelor. Ei se îngrijesc ca fiecare copil să asimileze, să înţeleagă şi să vorbească în mod corect limba engleză. Grupul Helen Doron are în prezent peste 2.400 de profesori activi în întreaga lume, care predau în 500 de centre din 31 de ţări precum Austria, Germania, Portugalia, Italia, Polonia, Ungaria, Elvetia, Israel şi altele. În România există în acest moment centre Helen Doron Early English în oraşele Constanţa, Timisoara, Sibiu, Satu Mare şi Miercurea Ciuc. Helen Doron International este lider global în educaţia timpurie, cu peste o jumătate de million de bebeluşi, şi copii cu vârsta de până la 14 ani care au învăţat limba engleză prin această metodă începând din anul 1985.