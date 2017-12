Metode moderne de predare, dezbătute la ”Ovidius”

Peste 70 de participanți la proiectul european ProWeb - „Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și Științe ale naturii (ProWeb)” s-au întâlnit la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), la conferința „International Conference on Creative Collaboration through Supportive Technologies (ICCCST 2015) - ProWeb Workshop”. Cei prezenți și-au împărtășit ideile, experiența și rezultatele obținute în materie de utilizare a noilor tehnologii în educație. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat sub formă de sesiuni plenare şi pe secţiuni, fiind abordate subiecte de larg interes ştiinţific, grupate pe următoarele domenii: Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă, Instrumentaţie virtuală şi software educațional; Aplicaţii educaţionale ale Web 2.0 și Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în procesul de educaţie. Organizată de UOC, conferinţa i-a avut ca Honorary Conference Chair pe rector prof. univ. dr. Sorin Rugină şi ca General Conference Chair pe conf. univ. dr. Eugen Petac, coordonator proiect ProWeb.

Proiectul ProWeb, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este derulat de Universitatea Valahia din Târgoviște, în parteneriat cu Universitatea „Ovidus” din Constanța, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Proiectul este implementat pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1 mai 2014. Grupul țintă este constituit dintr-un număr de 1.500 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară Matematică și științe ale naturii, din 28 de județe. Valoarea totală a proiectului este de 5.845.359,05 RO, din care 5.727.867,33 asistenţă financiară nerambursabilă.