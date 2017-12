Mexicanul Carlos Slim Helu rămâne cel mai bogat om din lume

TOPUL FORBES Pentru al treilea an consecutiv, pe prima poziţie în topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69 miliarde de dolari, Carlos Slim Helu este cel mai bogat om din lume, urmat de Bill Gates şi Warren Buffet, în timp ce averea singurului român din clasamentul ”Forbes”, Dinu Patriciu, a scăzut cu 700 de milioane de dolari. Cu 1,5 miliarde de dolari, Dinu Patriciu ocupă locul 854, faţă de 540 anul trecut, în timp ce al doilea român inclus în 2011 în top, Frank Timiş, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari la momentul respectiv, nu a mai atins, în acest an, pragul de un miliard. Frank Timiş ocupa în 2011 poziţia 1.057 în topul Forbes. Dinu Patriciu a investit bani din vânzarea în 2008 a companiei petroliere Rompetrol către grupul kazah Kazmunaigaz, în imobiliare, retail şi explorarea de petrol şi gaze. Afacerea din retail nu a mers şi reţeaua MiniMax Discount a cerut falimentul. Dinu Patriciu a avertizat că Europa s-ar putea îndrepta către o a doua recesiune. Totuşi, rămâne angajat în proiectul său energetic şi, după cum se zvoneşte, intenţionează să cheltuiască până la un miliard de dolari pentru a căuta petrol şi gaze în Marea Neagră.

BANUL LA BAN TRAGE Situaţia din acest an a topului Forbes este complexă. Marile averi au scăzut considerabil, dar per total, numărul miliardarilor a crescut. Averea lui Carlos Slim Helu a scăzut cu cinci miliarde de dolari şi Bill Gates s-a apropiat de primul loc, după ce averea fondatorului Microsoft a crescut de la 56 miliarde de dolari la 61 miliarde de dolari. Carlos Slim a obţinut o mare parte a averii din afaceri în sectorul telecomunicaţiilor, dar şi din retail, finanţe, materii prime şi energie. Pe locul al treilea se situează Warren Buffett, cu 44 miliarde de dolari. Topul din acest an stabileşte noi recorduri pentru numărul de miliardari, 1.226, dar şi pentru averea însumată a acestora, 4.600 de miliarde de dolari. SUA conduce şi în acest an, cu 425 de miliardari, în timp ce Rusia, cu 96, a depăşit China continentală, unde au fost înregistrate 95 de persoane cu averi de peste un miliard de dolari. În clasamentul oraşelor cu cei mai mulţi miliardari conduce Moscova, cu 78, urmată de New York, cu 58 şi Londra, cu 39. Top zece miliardari la nivel mondial este completat de Bernard Arnault (grupul LVMH) cu 41 miliarde de dolari, Amancio Ortega (lanţul de retail Zara) cu 37,5 miliarde de dolari, Larry Ellison (Oracle) cu 36 miliarde de dolari, Eike Batista (petrol şi minerit) cu 30 miliarde de dolari, Stefan Persson (H&M) cu 26 miliarde de dolari, Li Ka-shing (diverse afaceri) cu 25,5 miliarde de dolari şi Karl Albrecht (Aldi) cu 25,4 miliarde de dolari.

LOVEŞTE CRIZA Cea mai mare scădere a averii a fost înregistrată de Lakshmi Mittal, şeful celui mai mare producător de oţel din lume, Arcelor Mittal. Averea lui Lakshmi Mittal a coborât cu 10,4 miliarde de dolari în numai un an, lăsându-l pe acesta cu 20,7 miliarde de dolari. Scăderi importante au suferit şi fraţii Ruia din India, cu o pierdere de 8,8 miliarde de dolari, la 15,8 miliarde de dolari, Vladimir Lisin cu 8,1 miliarde de dolari, la 24 miliarde de dolari, dar şi Oleg Deripaska, cu opt miliarde de dolari, la 16,8 miliarde de dolari.

În topul Forbes se regăsesc şi şapte miliardari care-şi datorează averea reţelei de socializare Facebook. Averea însumată a acestora se apropie de 30 de miliarde de dolari. Cea mai mare contribuţie la această sumă este asigurată de co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, cu 17,5 miliarde de dolari, în urcare cu patru miliarde de dolari faţă de anul trecut. Dustin Moskovitz, cu 3,5 miliarde de dolari şi Eduardo Saverin, cu două miliarde de dolari, sunt ceilalţi co-fondatori Facebook care au depăşit pragul de un miliard de dolari. Dustin Moskovitz, de 27 de ani, este şi cel mai tânăr miliardar din topul Forbes, fiind mai mic cu opt zile decât Zuckerberg.