Mezeluri de proastă calitate, la preţuri mari

Mulţi producători de mezeluri au preferat să scadă calitatea alimentelor şi nu preţurile, pentru a-şi păstra volumul vânzărilor şi marja de profitabilitate pe perioada crizei, a declarat preşedintele „Romalimenta”, Sorin Minea. “În acest an, toată industria cărnii a mers prost. A fost o presiune imensă pe preţuri în jos. Preţurile în lei au crescut cu câteva procente, dar creşterea a fost aplatizată de discounturile făcute către magazine. Ca să meargă pe o marjă de profit de 4-5%, producătorii ar fi trebuit să crească preţurile cu 12-18% în acest an, ţinând cont şi de devalorizarea leului”, a mai spus preşedintele “Romalimenta”, federaţie care reuneşte patronatele din industria alimentară. El a menţionat că aproximativ 70% din materia primă folosită la preparatele din carne de porc provine din import. Minea a adăugat că, în aceste condiţii, valoarea pieţei cărnii de porc şi a preparatelor din carne a rămas la nivelul anului trecut, respectiv circa 800 de milioane de euro, iar volumul vânzărilor a suferit o scădere de câteva procente. “Pentru a nu avea pierderi, mulţi producători au umblat la calitate. Piaţa românească a mezelurilor este atipică. Produsele de calitate foarte proastă au marja de profit foarte mare, iar cele foarte bune au o marjă foarte mică de profitabilitate”, a mai spus Minea, care deţine şi funcţia de director general al producătorului de mezeluri Angst. Pentru a exemplifica scăderea abruptă a calităţii în ultima perioadă, el a povestit că, în fiecare lună, alături de colegii de la Angst, cumpără diverse produse de la mai multe firme şi le consumă împreună. “Ultima dată, cu excepţia mea, nimeni n-a mai mâncat nimic. O mare parte dintre produse s-au prostit înfiorător. Toate au acelaşi gust, chiar dacă aspectul e impecabil, dar mulţi nu ştiu că ambalajul nu are nicio legătură cu calitatea produsului”, a mai spus Minea.