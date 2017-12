Mezina lui Mick Jagger, noua ambasadoare Rimmel London

Georgia May Jagger nu vrea să devină o celebritate, dar această dorinţă a sa este foarte greu de împlinit, nu numai pentru că este fiica cea mai mică a lui Mick Jagger, dar şi pentru că a fost aleasă noua imagine a Rimmel London. Tînăra de 17 ani va fi protagonista campaniilor promoţionale din 2010 ale brandului, alături de Kate Moss, Lily Cole şi Sophie Ellix-Bexor. Odată cu Georgia May, Rimmel London a cooptat-o ca ambasadoare de brand şi pe Coco Rocha. ”Georgia May Jagger şi Coco Rocha au fost alegeri evidente pentru a reprezenta brandul Rimmel. Stilul lor modern şi aspiraţional este complementar cu personalităţile puternice ale actualelor ambasadoare ale brandului şi va ajuta Rimmel să continue să îşi dezvolte imaginea şi extinderea la scară mondială”, afirmă Stephen Mormoris, vicepreşedinte de marketing în cadrul Coty Beauty. ”Sînt încîntată să fiu noua imagine a Rimmel şi să reprezint acest brand”, a comentat Georgia Jagger. La numai 17 ani, mezina lui Mick Jagger este deja considerată un model în lumea modei. A apărut pe coperta celei mai recente ediţii britanice a revistei ”Vogue”, în fotografii realizate de Mario Testino. A mai apărut şi în alte reviste de modă, cum ar fi ”Dazed and Confused”, ”i-D” şi ”Love”.

Modelul Coco Rocha şi-a început cariera în modă după ce a fost remarcată la un concurs de dans irlandez. A apărut, în martie 2006, pe coperta ediţiei italiene a revistei ”Vogue”, în fotografii realizate de Steven Meisel. A lucrat pentru branduri precum CK ONE Fragrance, Balenciaga, Lanvin, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, The Gap şi Liz Claiborne NY şi fotografii ale ei au fost publicate în ”Vogue”, ”Harper\'s Bazaar”, ”W”, ”Numero and V”.