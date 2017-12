MFP: Nu va veni un val de taxe

Guvernul nu vine cu un nou val de taxe şi impozite, a susţinut ministrul delegat pentru Buget, în direct la un post de televiziune. Liviu Voinea a infirmat impunerea unor cote de asigurări sociale pentru soţiile casnice. Nu a precizat, însă, foarte clar, dacă se va introduce CAS pentru veniturile din chirii. Dar informaţia a fost deja confirmată oficial de Ministerul Finanţelor. „Scrisoarea nu vorbeşte de nişte creşteri, despre un val de taxe sau de impozite, în primul rând e vorba de consolidare fiscală. Impozit în contul copiilor sau al soţiilor, aici pot să vă infirm categoric. Pentru PFA, noi nu am susţinut o variantă de creştere a CAS la PFA şi ea nu se regăseşte în scrisoarea de intenţie. Per ansamblu, nu poţi avea impozite din est şi cheltuieli din vest“, a spus Liviu Voinea. Ministerul Finanţelor a confirmat zilele trecute intenţia de a introduce o taxă suplimentară pentru chiriile pe proprietăţi încasate de persoane fizice. „Şi în prezent plăteşte CAS dacă nu are altă sursă de venit din care să achite CAS, la impozitul din chirii. Eu nu v-am confirmat sau infirmat informaţia despre chirii, care e de natură fiscală, nu bugetară“, a spus ministrul Liviu Voinea.