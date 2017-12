MGM, în pragul falimentului

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., cunoscut în lumea întreagă drept MGM, unul dintre studiourile legendare de la Hollywood este în pragul falimentului. Din cauza datoriilor uriaşe, de peste patru miliarde de dolari, MGM va ajunge, foarte probabil, sub protecţia legii falimentului. Conducerea urmează să ajungă la o înţelegere cu creditorii care se referă la implementarea unui plan de restructurare, pentru ca studioul să-şi poată acoperi datoriile. MGM a fost, de-a lungul anilor, o adevărată fabrică de filme de Oscar. Pelicule celebre precum “The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, “Gone With the Wind / Pe aripile vântului”, “West Side Story” sau seriile Rocky şi American Ninja au fost produse aici.