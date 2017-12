„Mișcarea Culturală Constanța”, alternativă elevată la... apatie

În peisajul cultural de la malul mării şi-a făcut apariţia o grupare de tineri entuziaşti care doresc să impună originalitatea, creativitatea şi valoarea pe scena artistică a vechiului Tomis. Evenimentul de lansare a „Mişcării Culturale Constanţa” (MCC) - al cărei „manifest-program” poate fi vizualizat pe site-ul mcct.ro - a avut loc, sâmbătă seară, la Muzeul de Artă, odată cu vernisajul expoziţiei „Acvatic”. Fotografiile picturale, expuse în două săli, şi-au propus să releve dualitatea Mării Negre: cald-rece, lumină-întuneric, viaţă-materie anorganică.

„Am iniţiat MCC plecând de la un grup de prieteni, un nucleu, care a dorit să ofere o alternativă la ieşirile din Constanţa. Toţi am fost plecaţi la studii în ţară, în străinătate, dar am decis să rămânem în Constanţa. Ne simţeam datori faţă de noi şi faţă de oraş să oferim o alternativă elevată şi contemporană activităţilor din Constanţa. Atunci am propus să facem publică acţiunea noastră. Riscul pe care ţi-l asumi când vrei să faci ceva este critica. Preferăm să facem ceva, iar pe margini să fie sceptici care să critice”, a spus Anca Nicoară, aflată în rândurile celor care au iniţiat proiectul.

Vernisajul a avut loc în absenţa autoarei, Iuliana Ene, specialistă în microbiologie, care se semnează cu pseudonimul „Omacron”. Amfitrionii manifestării, Anca Nicoară şi Radu Matei, le-au adresat celor prezenţi invitaţia să se alăture MCC cu idei noi şi proiecte. „Încercăm să creăm, aproape de la zero, o scenă artistică şi culturală locală. Tinerii cu potenţial au plecat de mult în Bucureşti sau în afara ţării. Dorim să creăm atmosfera necesară pentru a-i păstra aici”, a spus Radu Matei.

Prezent la eveniment a fost şi directorul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, prof. dr. Vasile Nicoară, care a dorit să-i fie alături fiicei sale. „Nu i-am făcut educaţie copilului meu să nu plece din ţară, dar am trăit cu speranţa că nu va pleca. O încurajez și mă simt mândru de iniţiativa acestor tineri, care vor să facă ceva”, a spus prof. dr. Vasile Nicoară.

Printre următoarele acţiuni ale tinerilor constănţeni se numără organizarea de proiecţii de film şi iniţierea unei mici galerii mobile de artă contemporană.