„Mișcarea populară” s-a încăierat cu jandarmii

10:05:11 / 08 Iunie 2015

MATEL(H)OTII LUI BASESCU

Tolomac si suprascufundatorul in dosare aflate in stagnare,vesnicul muncitor Dorel,bun la toate, au iesit in strada sa doboare guvernul.Inseamna ca Duduia si prietenul ei s-au intalnit in sfarsit! Altfel nu se explica.Prea multe coincidente!Sa intelegem ca inlocuirea lui Ponta cu care nu tinem a devenit o prioritate a grupului secret Basescu-Gorghiu- Blaga-Udrea la care trebuie sa-l adaugam si pe Santa Klaus,pentru ca ar vrea sa preia controlul justitiei.Justitie care face jocurile celor din grupul secret,pentru ca Ponta stie cum se fac cartile in justitie.Dar nu ne explicam ce se intampla cu dosarele vechi ale PDL-istilor,PNL-istilor,PSD-istilor,ale lui Basescu care zac in nelucrare si dintr-o data Ponta trebuie cercetat urgent.Acum intelegem de ce in timpul campaniei electorale Santa Klaus s-a intalnit cu Basescu,nu a vrut sa recunoasca acest lucru,a primit tot sprijinul logistic de care dispunea Basescu pentru a castiga alegerile. Trocul s-a facut de mult.Presedentie contra libertatea asigurata pentru Basescu.Pana cand? Vom trai si vom vedea.De 25 de ani tara aceasta este la discretia copiilor,nepotilor,rudelor fostilor comunisti si securisti.Tinerii nu mai au nici o sansa.Prea multi profitori,prea multi latraisi neaveniti care n-au nici o legatura cu politica.Credem ca 4 senatori si deputati de fiecare judet ar fi de ajuns.Cine trebuie sa stie cati romani mai sunt pe afara?De ce trebuie sa accepte cei care n-au plecat din tara jocurile de culise facute cu diaspora?Ce mai spun Baconschi,Branza si toata gasca lor de aranjori? Pe ei nu-i cerceteaza nimeni.Se vede de la o posta ca justitia este oarba,dar nu surda,pentru ca asculta comenzile fara sa cracneasca.Daca toti cei cercetati ar avea curajul sa vorbeasca despre cati procurori,judecatori,avocati,si-au facut plinul(la rezervorul de la masina ma refeream!) altfel ar fi aratat aceasta tara.SOLUTIA:REVIZUIREA CONSTITUTIEI !Parlament unicameral cu 164 de membri.Stabilit clar atributiile fiecarei autoritati si legi clare de functionare pentru fiecare minister(in care sa fie prezentate atributiile drepturile si obligatiile fiecarei componente administrative).Parca am fi o tara bananiera unde guvernele se schimba dupa cum se trezeste Duduia 2(Gorghiu),Buldogul, muncitorul Dorel,Duduia 1 si Ali Baba. Sper ca romanii sa inteleaga ca avem nevoie de stabilitate.Sa intelegem ca cineva trage firele spre zona de influenta ruseasca dupa principiul "DEZBINA SI STAPANESTE".