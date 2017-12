„Mi-a cerut să nu spun că am dat bani”

Audierile au continuat ieri în dosarul „Şpaga de la Bac”, de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, din Mangalia. În faţa magistraţilor s-au prezentat, ieri, patru elevi care au susţinut examenul de Bacalaureat în sala în care au fost găsite rezolvările subiectelor. Ca şi la termenul trecut, când au fost audiaţi patru elevi şi două supraveghetoare, neconcordanţele în declaraţii nu au întârziat să apară. În timp ce unii dintre elevi au spus că directorul liceului, Florin Pădureanu, care făcea parte din comisie, a intrat în sala de examen şi a adus foile cu rezolvările, alţii au declarat că nici măcar nu l-au văzut pe acesta. Printre martori s-a aflat şi Marian Vasile, elevul la care au fost găsite rezolvările subiectelor. Acesta a spus că, înainte de examen, i-a dat unei femei suma de 150 de lei, pentru a fi lăsat să copieze. Marian Vasile a mai povestit că, în timpul examenului, directorul unităţii şcolare a chemat-o pe una dintre supraveghetoare pe hol şi i-a dat acesteia foile cu rezolvările, care, mai apoi, au fost împărţite elevilor. Martorul a declarat că membrii comisiei au descoperit frauda. “În momentul în care au venit să ne ştampileze lucrările, când au ajuns la mine, au observat că am mai multe foi decât era necesar. Am fost scos din sală şi dus în cancelarie, pentru declaraţii. Alături de mine a mai fost prins un coleg. După ce am ajuns în cancelarie, profesorul Amza, în prezenţa lui Florin Pădureanu, mi-a spus, în şoaptă, să recunosc că am copiat, fără să fac, însă, nicio referire la banii pe care i-am dat acelei femei”, a declarat elevul în faţa magistraţilor. Judecătorul de caz a stabilit un nou termen în acest dosar pe 19 februarie, când vor fi audiaţi alţi patru martori.