„Mi-a fost milă, dar... am omorât-o”

Scene terifiante petrecute în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un bloc din oraşul Năvodari. O femeie de 53 de ani a fost bătută cu bestialitate de concubinul ei, într-un acces de furie care s-a dezlănţuit în faţa unui martor îngrozit - un amic de-al celor doi. Acesta avea să le povestească poliţiştilor că a fost prea speriat ca să schiţeze măcar un gest pentru a opri actele de violenţă. În urma teribilelor lovituri încasate, femeia şi-a pierdut viaţa. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor ieri dimineaţă, atunci când administratorul imobilului în care a avut loc crima a sunat la 112. În scurt timp, la adresa indicată au ajuns poliţiştii, criminaliştii, dar şi un echipaj de ambulanţă. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victimă şi au constatat decesul. Imediat după ce au sosit la locul faptei, poliţiştii au aflat de la administratorul blocului că Aurel Anghelescu, de 63 de ani, concubinul victimei, i-a mărturisit că a omorât-o în bătaie pe femeie. Acesta şi-a recunoscut fapta, cu nonşalanţă chiar, şi în faţa oamenilor legii, aşa că a fost escortat la sediul Poliţiei Năvodari.

“PREA TARE, PREA PESTE MĂSURĂ” În urma audierii principalului suspect, poliţiştii au reuşit să refacă filmul omorului. Potrivit anchetatorilor, Anghelescu şi concubina sa au consumat, sâmbătă seară, băuturi alcoolice. La un moment dat, acesta s-a enervat că femeia, care se afla într-o stare avansată de ebrietate, a făcut pe ea şi... a luat-o la bătaie. Declaraţiile lui Aurel Anghelescu sunt de o sinceritate halucinantă. “Ea a venit băută, eram şi eu băut şi... am bătut-o. Prea tare, prea peste măsură... Am avut o bâtă de un metru şi... i-am dat. Fiind căzută jos, i-am dat pe spate, pe picioare, pe unde am nimerit. Mi-a fost milă, dar... am dat. Eram prea exagerat de băut. După ce mi-a trecut starea nervoasă, am luat-o de jos şi am pus-o pe pat. Am dormit amândoi, ea într-un capăt, eu în celălalt. Dimineaţă, când m-am trezit, era rece, nu mai sufla şi m-am speriat! A fost un şoc... Nu era prima dată când o loveam! Am mai bătut-o, dar nu chiar aşa ca aseară... Regret enorm, da...”, a declarat Aurel Anghelescu pentru „Telegraf”. La audieri a fost luat şi martorul scenelor de coşmar.

SCANDALURI FRECVENTE La apartamentul bărbatului au ajuns şi rudele acestuia, care au fost uimite de fapta sa. “El nu era agresiv, dar băutura asta i-a luat minţile. Cu noi, familia, nu prea mai ţinea legătura. Am încercat să vorbim cu el, dar nu aveam şanse…”, a declarat sora lui Anghelescu. Vecinii spun că scandalurile dintre cei doi concubini erau frecvente şi că de fiecare dată aveau ca punct de pornire alcoolul. “Cred că el nu prea o mai voia pe ea. Cred că avea de gând să se despartă, deoarece acum două zile a venit ea şi a bătut la uşă vreo jumătate de oră. Era într-o stare avansată de ebrietate, făcuse pe ea, dar el nu i-a deschis uşa. Nu era prima dată când venea aşa. Ea, dacă nu avea băutură sau ţigări, făcea scandal. Acum o săptămână cobora scările şi era plină de sânge, nici nu i se vedea faţa. Mi-a spus că a bătut-o şi mi-a cerut nişte bani de ţigări. Cred, totuşi, că ea era cea care îl provoca”, a declarat o vecină.

REŢINUT La Năvodari a ajuns şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care a coordonat ancheta. După câteva ore, criminaliştii au terminat cercetările şi au ridicat mai multe probe. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului. Principalul suspect a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de omor. În cursul zilei de astăzi, el va fi prezentat magistraţilor constănţeni cu propunere de arestare preventivă.