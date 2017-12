“Mi-a spus că o să mă împuşte”

ŞASE LUNI DE COŞMAR O femeie din Constanţa a vrut să câştige un ban în plus şi să facă un bine, însă s-a dovedit a fi cea mai proastă decizie pe care a luat-o vreodată. Bazându-se pe încrederea în oameni, a ajuns să locuiască într-o casă dărăpănată, iar în apartamentul pe care îl deţine, să stea un străin. “Credeam că e cel mai bun om. Eram în stare să mor cu el de gât. Când vorbea, zici că era pâinea lui Dumnezeu”, a spus femeia. Victima, Olimpia Nedelcu, povesteşte cum de şase luni nu are pace şi nu mai poate dormi, fiind ameninţată în permanenţă. Totul a început în luna octombrie a anului trecut, când femeia căuta un chiriaş pentru apartamentul ei. Ea a apelat la un agent imobiliar, Ioan Dorin Cocan, care era prieten cu ginerele ei. “Vroiam să închiriez apartamentul până în luna februarie, când urma să ne apucăm de renovat casa. Nu am găsit pe nimeni şi el m-a întrebat dacă se poate muta el acolo. După prima lună, trebuia să facem un contract de închiriere şi, când a venit ziua plăţii chiriei, mi-a zis că a schimbat chiuveta, salteaua, a spălat covorul şi a scăzut din bani. În noiembrie şi decembrie a plătit 650 de lei, însă când am observat că tot amână să îmi facă contractul m-am gândit că nu este serios şi i-am spus că de la 1 Ianuarie eu vreau să mă mut înapoi şi să îşi găsească altă gazdă. În luna ianuarie, el a vrut să facă un credit şi vroia ca eu să girez cu apartamentul meu şi, pentru că nu am fost de acord, a început coşmarul!”, a povestit femeia.

SPRAY LACRIMOGEN În luna martie, femeia s-a decis să îşi facă singură dreptate şi să intre peste el în casă. Nu s-a gândit că poate da peste atâtea piedici, în condiţiile în care este trecută ca proprietar în acte şi nu există niciun contract care să ateste că bărbatul stă legal în acea casă. “Nu plătise întreţinerea şi nici chiria. M-am dus la apartament cu încă şapte martori şi am intrat. În casă se afla soţia lui, care l-a sunat imediat. Eu am apucat să o rog să se mute de acolo. Între timp, a venit şi Cocan, cu un pardesiu pe mână, sub care ţinea, să nu se vadă, un spray lacrimogen. A dat cu spray spre toată lumea, iar pe mine m-a lovit cu un baston cu electroşocuri. Pe moment nu am simţit nimic, însă a doua zi am fost la doctor şi mi-am scos un certificat medico-legal”, a mai povestit Olimpia Nedelcu. Femeia susţine că, la acea dată, soţia lui Dorin Cocan i-a dat un laptop, care ar fi trebuit să acopere întreţinerea; chiriaşul declară însă că laptop-ul a fost furat, motiv pentru care i-a făcut plângere la Poliţie.

AMENINŢATĂ CU PISTOLUL Totodată, femeia susţine că este sunată şi ameninţată cu moartea de către Dorin Cocan. “Mă ameninţă că, dacă mai vreau să intru în casă, el o să se apere şi o să mă împuşte. Acelaşi lucru mi l-a spus şi ieri, după ce am fost şi am reziliat contractul la ENEL. S-a enervat foarte tare că nu mai are curent şi mi-a spus că mă împuşcă, el având o armă pe care o deţine legal. Ca să fie sigur că nu mai intru în casă, a blindat uşa cu scânduri şi lacăte. M-a reclamat şi la Fisc, că nu plătesc impozit şi că el dă chirie. Am plătit doar pe trei luni pentru că atât am primit, însă el a făcut un contract fals cu care se laudă peste tot”, a mai povestit femeia. La fiecare scandal în care au fost implicaţi cei doi, a fost sesizată şi poliţia, care a făcut cercetări în acest caz. “S-a început un dosar de cercetare penală pe numele femeii pentru comiterea infracţiunii de furt şi violare de domiciliu, iar pe numele bărbatului, pentru ameninţări. Urmează ca Judecătoria să dea o hotărâre pentru repunerea în drepturi”, a declarat insp. pp. Carmen Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.