Sâmbătă a luat sfârşit concursul de înot din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, iar americanul Michael Phelps, care a concurat în stilul fluture la proba de 4x100 m mixt, a cucerit a 22-a şi ultima medalie olimpică din carieră, aur cu ştafeta SUA. Phelps, în vârstă de 27 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate după JO 2012. O retragere în plină glorie pentru un sportiv care va rămâne cu siguranţă în legenda sportului. Michael Phelps a devenit la Londra cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, depăşind recordul deţinut de gimnasta sovietică Larisa Latînina, care a cucerit câte şase medalii la ediţiile din 1956, 1960 şi 1964. În 2004, la Atena, americanul a cucerit şase medalii de aur şi două de bronz, în 2008, la Beijing, a obţinut opt medalii de aur (record absolut, peste cele şapte ale lui Mark Spitz, din 1972), iar la Londra 2012 şi-a mai adăugat în palmares patru de aur şi două de argint.

Americanul a precizat că, deşi se află într-o formă fizică bună şi ar mai putea continua să înoate, a decis să se retragă deoarece nu mai are nicio motivaţie „Este greu de descris ceea ce simt, însă mi-am încheiat cariera aşa cum am dorit, iar asta e tot ce contează. Mi-am spus mereu că nu vreau să înot până la 30 de ani şi nu vreau să fiu lipsit de respect faţă de înotătorii care au această vârstă. Am reuşit să obţin tot ceea mi-am propus în cariera mea. Eu şi Bob (n.r. - Bowman, antrenorul său) am făcut totul, iar acum a sosit timpul să trec la altceva. Am spus mereu că vreau să duc acest sport la un alt nivel, iar acesta a fost obiectivul meu de când aveam 15 ani. Înotul a făcut atâtea pentru mine şi acum vreau să dau înapoi ceea ce mi-a oferit şi să îl văd crescând în continuare”, a declarat Phelps, recompensat cu un premiu special din partea FINA (Federaţia Internaţională de Nataţie) pentru extraordinarele sale performanţe de la Jocurile Olimpice, un trofeu pe care scrie “Cel mai mare sportiv olimpic din toate timpurile”.