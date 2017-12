„Mi-ar plăcea să colaborez cu Teatrul Oleg Danovski“

Cea de-a doua ediţie a proiectului internaţional „Music-Us! Summer Camp”, organizat de Fundaţia ConstantArt, în perioada 14-21 iulie, a adus la malul mării, la Constanţa şi Eforie, cursanţi şi muzicieni de top din ţară, dar şi de peste hotare. Printre aceştia s-a aflat şi dirijorul austriac de origine chineză Jin Wang, invitat permanent al Orchestrei Naţionale Radio şi al orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, care a susţinut masterclass-ul de dirijat. Cu prilejul concertului susţinut, pe 20 iulie, de cei mai buni elevi de la cursul de dirijat, care s-au aflat la pupitrul orchestrei simfonice a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, dirijorul Jin Wang a acordat un scurt interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre oraşul Constanţa, dar şi despre elevii săi de la cursurile de dirijat.

Reporter (R.): Cum v-aţi simţit la Constanţa?

Jin Wang (J.W.): Odată cu organizarea acestor cursuri de vară, incluse în programul „Music-Us!”, am vizitat pentru prima dată Constanţa. Mărturisesc că acest loc m-a surprins în mod pozitiv. Constanţa este un oraş mare. Am fost încântat să descopăr o plajă foarte frumoasă. Atmosfera este caldă, oamenii sunt foarte drăguţi. Am vizitat Muzeul de Artă Constanţa şi am fost încântat de patrimoniul său. Am descoperit cu mare plăcere picturi şi sculpturi interesante.

R.: Cum a fost experienţa de la „Music-Us!”?

J.W.: A fost interesantă şi plăcută. A fost interesant să mă întâlnesc cu tineri dirijori. Mulţi aveau experienţă, dar au fost şi tineri dirijori de numai 17 ani. La această vârstă eşti ca un... copilaş, în arta dirijatului. Dar am fost foarte încântat să văd toţi aceşti tineri extrem de preocupaţi de ceea ce fac, dornici să înveţe, să se perfecţioneze.

R.: În cadrul acestui concert, aţi avut ocazia să colaboraţi şi cu orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Cum vi s-a părut această colaborare?

J.W.: Mi-a plăcut mult să lucrez cu orchestra simfonică de la Constanţa. Este foarte cooperantă, foarte flexibilă, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un dirijor. Sper ca, în viitor, să mai colaborăm, să dezvoltăm activităţile culturale, deoarece sunt convins că aici, vara, Constanţa nu duce lipsă de public. Mi-ar plăcea să colaborez, în viitor, cu Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.

R.: Cum vi s-a părut publicul constănţean?

J.W.: Publicul de aici este foarte cald.