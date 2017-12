Roxana Mariş este o frumoasă constănţeancă, în vîrstă de 18 ani, elevă a Liceului "Gheorghe Duca", profil matematică-informatică. Pînă să devină "Miss Plaja 2006", Roxana făcuse doar un curs de modelling. În prezent, “Miss Plaja“ are o mulţime de proiecte pentru viitor. Despre acestea, Roxana a vorbit în exclusivitate pentru cotidianul "Telegraf".

Cum ai ajuns să participi la acest concurs?

Prima dată am văzut o emisiune cu acest concurs, apoi am văzut site-ul şi am decis să mă înscriu. De ce nu? Este primul concurs de acest gen la care am participat.

Cum te-ai simţit cînd ai cîştigat?

A fost foarte bine, nu mă aşteptam să cîştig, am avut o concurenţă acerbă, multe fete frumoase.

Ce planuri ai acum, după ce ai cîştigat "Miss Plaja"?

În prezent, am un contract de exclusivitate cu Manuel Kermany, la agenţia "Luna di Miele", iar de la jumătatea lunii septembrie, voi prezenta o emisiune pe OTV. În plus, voi fi protagonista unui calendar pe anul 2007 şi voi beneficia de un book profesionist. Vreau să-mi urmez cariera în modeling, să fiu la prezentări de modă, dar mi-ar plăcea să fac şi televiziune.

Ţi-ar plăcea să prezenţi colecţiile unui designer renumit?

În primul rînd mi-ar plăcea să prezint colecţiile lui Cătălin Botezatu, care are nişte creaţii superbe. Dar îmi plac şi Yves Saint-Laurent, Versace, mai mulţi.

Care sînt hobby-urile tale?

Îmi place să dansez foarte mult, să cînt, dar pe primul loc este modeling-ul.

Te-ai gîndit la o strategie pentru anul acesta, cum vei împăca şcoala cu viaţa de model?

Nu ştiu, încă nu m-am gîndit, dar mă voi gîndi cu siguranţă, pentru că sînt în clasa a XII-a.

Ce părere au avut prietenii tăi despre titlul pe care l-ai obţinut?

S-au bucurat foarte mult, eu nu mă aşteptam să cîştig, în schimb, prietenele mele credeau acest lucru.

Ce sfat le dai tinerelor care îşi doresc o carieră în modeling?

În primul rînd, să aibă încredere în ele, pentru că vor reuşi! Să facă ceea ce le place!

Care este secretul succesului unei cariere de model?

Cred că ambiţia, încrederea, dar şi aspectul fizic.