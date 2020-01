Mic incident cu pisici, mare scandal cu politicieni

Vineri, 3 ianuarie 2020, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța s-a petrecut un incident care a cauzat câteva momente de sperietură, a stârnit amuzamentul unora și a creat prilej pentru interminabile discuții, polemici și chiar atacuri în rândul politicienilor locali, pentru ca apoi să ia o amploare demnă de cazuri mult mai grave.

Conform reprezentanţilor Spitalului Judeţean Constanţa, în secţia de Radiologie se lucrează la sistemul de ventilaţie, fiind necesară, pentru execuția lucrărilor, îndepărtarea câtorva plăci din tavanul fals. Două pisici au reușit să se strecoare în zona de deasupra tavanului fals al unul hol și, în pofida echilibrului pentru care felinelesunt recunoscute, una apicatpe pardoseală. În urma accidentuluinimeni nu a fost rănit, iar reprezentanţii spitalului au demarat o anchetă.

Conducerea Spitalului Județean

„Ne pare rău pentru incidentul creat. S-a demarat o anchetă în acest caz. Vă aducem la cunoştinţă că s-a ajuns la această situaţie din pricina faptului că se lucrează la sistemul de venţilaţie din imediata apropiere a locaţiei în cauză, iar piesele lipsă de plafon fals au fost îndepărtate de către muncitori. Având în vedere situaţia creată, plafonul va fi completat la loc. De altfel, vom contacta o firma specializată pentru a îndepărta animalele, în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se mai întâmple incidente de acest gen", au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean Constanţa.

Prefectul Constanței, George Niculescu

Incidentul a constituit un bun prilej pentru că proaspătul prefect al judeţului Constanţa, George Niculescu, să reacționeze imediat și să înfiereze „incapacitatea autorităţilor locale/judeţene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani”, uitând că, înainte să fie înscăunat prefect fără ca ceva substanțial din CV-ul său să îl recomande pentru o astfel de funcție, el însuși s-a numărat printre „autorităţile locale/judeţene“ invocate. „Am luat legătura cu conducerea Spitalului Judeţean şi am aflat faptul că acest incident a avut loc pe un culoar ce duce spre zona de Radiologie. Am primit asigurări că nici o persoană nu a avut de suferit. De altfel, nicio persoană nu s-a prezentat la UPU pentru a solicita îngrijiri medicale în urma acestui eveniment. Din punctul meu de vedere, incapacitatea autorităţilor locale/judeţene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani, începe să producă efecte negative.“Dacă aceasta este viziunea tânărului prefect și dacă el concluzionează că efectul a ceea numește „incapacitatea autorităţilor locale/judeţene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani, este faptul că o mâță a descoperit o gaură prin care s-a infiltrat ca să-și găsească un culcuș la căldurică, atunci lucrurile stau mult mai grav decât credeau toțicei (deloc puțini și inclusiv din rândurile PNL) care au criticat numirea lui Niculescu. Problemele din Sănătate, la Constanța, sunt mult mai mari și mai grave, iar dacă prefectul Niculescu nu are habar de ele, deși a stat în scaunul de consilier județean ani de zile, ar fi cazul să le afle și să pună umărul, constructiv, la rezolvarea lor. „În cazul unei unităţi medicale, veche de aproximativ 50 de ani, consider că astfel de evenimente se pot evita doar prin realizarea unor investiţii considerabile în reabilitarea completă a Spitalului Judeţean", a mai transmis prefectul Constanţei.

Președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu

La rândul său, ca primă autoritate județeană, și președintele Consiliului Județean Constanța,Marius Horia Țuțuianu, a intervenit, dând explicații cu privire la incidentul sesizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei“. „Am fost informat cu privire la incidentul înregistrat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Dacă urmăriţi imaginile înregistrate pe holul Secţiei de Radiologie, sesizaţi că se lucrează. Muncitorii care intervin la reabilitarea instalaţiilor au demontat mai mulţi „biscuiţi” din tavanul fals, pentru a avea acces la ţevi. Cu această ocazie am descoperit cu toţii că sub tavanul fals se strecurase o felină, care a căzut pentru că fuseseră îndepărtate acele plăci la care am făcut referire. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar asta este cel mai important, şi vă dau asigurări că vom interveni pentru a scoate animalele în condiţii de siguranţă din incinta unităţii medicale. Consiliul Judeţean Constanţa va continua lucrările de reabilitare şi modernizare a unităţii medicale, aşa cum mi-am asumat, alături de echipa de la Consiliul Judeţean, încă de la începutul mandatului.



În acelaşi timp, rog respectuos ca cei care au comentat această situaţie ca fiind o tragedie sau că a căzut acoperişul sau tavanul, să facă rectificările de rigoare, pentru că interesul suprem al mass-media este de a informa corect. Totodată, îi atrag atenţia şi domnului prefect George Niculescu să se informeze corect şi să nu transmită declaraţii politice. Având în vedere că a fost consilier judeţean, dumnealui ştie prea bine ce investiţii s-au făcut şi se fac în Spitalul Judeţean, ce eforturi depunem pentru modernizarea celei mai mari unităţi medicale din Dobrogea. Îl rog respectuos să nu uite că nu mai este politician, este reprezentantul Guvernului în teritoriu“, a transmis președintele CJC, Horia Țuțuianu.

Organizația Județeană a PSD Constanța

Ulterior, un punct de vedere cu privire la incidentul de vineri a fost transmis presei și de către Organizația Județeană a PSD Constanța. „Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Constanța constată cu regret că dorința unora de speculații, răfuieli și lupte politice este insațiabilă. Astfel, un incident altminteri regretabil dar minor, a cărui explicație ține de legile naturii și micile riscuri, iminente, ale unor intervenții și lucrări de modernizare, a fost speculat josnic. Ei bine, pisicile, mai ales în timpul iernii, caută locuri călduroase. Și, din fericire, nu se fac deratizări împotriva felinelor! Astfel că o întâmplare nefericită, dar posibilă, a ajuns să fie subiect de declarații politice prăpăstioase. Așa cum s-a putut constata, n-a căzut niciun tavan, plăcile respective fiind anterior înlăturate pentru lucrări de modernizare. Lucrări consistente, care se fac de ani buni, în beneficiul pacienților constănțeni dar și al celor din toată țara, care vin vara la mare. Numai un răuvoitor nu recunoaște lucrurile bune și durabile care s-au făcut în ultimii ani în Spitalul Județean de Urgență Constanța și nu numai. Altminteri, în curând o seamă de alte fenomene naturale nedorite - polei, îngheț, ninsoare etc. - vor ajunge să fie puse pe seama Partidului Social Democrat, ceea ce de altfel n-ar fi prima oară.

Ne exprimăm speranța că toți oamenii politici, fie ei și ajunși vremelnic în funcții administrative locale, vor pune umărul la eforturile făcute pentru populația întregului județ, în loc să chibițeze și să acuze de pe margine.“, a transmis PSD Constanța.