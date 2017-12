Mica balerină Runia Hânză, câştigătoare la Atena

OVAŢII ŞI APLAUZE LA „HELLENIC COSMOS” Dacă luna trecută înfrunta cu maturitate, curaj şi convingere în talentul său emoţiile de a evolua pe scena uneia dintre cele mai grele competiţii din lume, World Ballet Competition (WBC) din Orlando, Florida - SUA, unde s-a clasat în Top 10, mica balerină constănţeană Runia Hânză a urcat, săptămâna aceasta, pe prima treaptă a podiumului unui important concurs european. Este vorba despre International Dance Competition Hellas din Atena, Grecia (30 iunie - 3 iulie), unde artista de la malul Mării Negre, pregătită de un nume cu rezonanţă, maestrul coregraf Oleg Danovski Jr., a convins pe deplin juriul şi publicul. Gala de premiere s-a desfăşurat miercuri seară, la Centrul Cultural „Hellenic Cosmos”, artista fiind ovaţionată intens şi răsplătită cu aplauze îndelungi de către întreaga audienţă.

DUPĂ SUA... GRECIA Mica balerină, în vârstă de numai 11 ani, a câştigat, la secţiunea 10 - 13 ani, premiul I la Dans clasic, cu variaţia „Kitri” din baletul „Don Quijote”, şi premiul al II-lea la Dans Contemporan, unde a participat cu „Anybody There”, în coregrafia lui Oleg Danovski Jr. Runia a fost, de altfel, cea mai mică participantă la concursul găzduit de însorita Eladă, iar premiile obţinute reprezintă o încununare binemeritată a eforturilor sale din ultima vreme, alături de profesorul său de balet, fiul regretatului mare coregraf Oleg Danovski. Cu atât mai de apreciat sunt perseverenţa şi ambiţia Runiei cu cât mica dansatoare din Constanţa s-a încumetat să participe la concursul din Grecia la doar câteva zile de la revenirea ei în ţară din SUA, după o competiţie extrem de grea şi un drum obositor. Distincţiile obţinute pe scena elenă constituie o reconfirmare a talentului său, Runia dorind să le demonstreze celor de acasă, care au susţinut-o şi au crezut în ea, că locul său nu este... undeva în „Top 10”, ci chiar în vârful lui.

IMPRESII „LA CALD” Runia Hânză a fost însoţită la Atena de cunoscuta coregrafă Stela Cocârlea, care a postat ieri, pe pagina sa de Facebook, câteva impresii de la festivitatea de premiere. Iată care este mesajul acesteia, „la cald”: „După locul I, obţinut la Dans clasic, şi locul al II-lea, la contemporan, Runia a fost felicitată personal de Irina Lazareva, maestră de balet şi coregrafă la Teatrul Bolşoi din 1992, şi de către Viatcheslav Elagin (tot de la Bolşoi), la fel de către criticul de balet de la Teatrul din Moscova. Preşedintele juriului şi organizatoarea concursului internaţional, Katerina Pavlaki, a spus despre Runia că este excepţională. Românca a fost cea mai mică din concurs, „bătându-se” cu dansatori mai mari ca ea din: Coreea, Serbia şi Grecia. Bravo, Runia, bravo, România!”.

RUNIA: „A FOST EXTRAORDINAR SĂ SIMT CĂLDURA PUBLICULUI!“ Runia a spus şi ea câteva cuvinte, emoţionată: „La gală, când mi-au fost anunţate numele, ţara, pentru a dansa „contemporanul”, toată sala a izbucnit în ovaţii şi aplauze şi a trebuit să treacă mai multe minute până domnul de la pupitru a putut să dea drumul la muzică, să pot dansa. A fost extraordinar să simt căldura publicului!\".

Încântat de rezultatele Runiei a fost şi profesorul său de balet, Oleg Danovski Jr., care, deşi de această dată nu a însoţit-o la concurs, şi-a exprimat din nou încrederea în viitorul micii balerine pe care o pregăteşte. „Este prima dată când participăm (n.r. şcoala sa de balet) la un concurs în această ţară. S-a deschis o poartă şi către Grecia, pentru că noi am mai participat, până acum, la tot felul de concursuri în diverse locaţii de pe... hartă. Este o reconfirmare a nivelului de pregătire al Runiei şi a talentului ei. Nu am fost personal acolo, dar ştiu de ce este ea capabilă, fapt care s-a dovedit şi în urma participării la concursul din SUA, unde s-a clasat în Top 10, adică în detaşamentul fruntaş al acestei competiţii atât de grele. Şi concursul din Grecia este o mare realizare, mai ales că venea la scurt timp după revenirea din America. Marea ei realizare, pe care am constatat-o atunci, a fost aceea de a reuşi să depăşească bariera emoţiilor”, a declarat Oleg Danovski Jr.

De menţionat este faptul că participarea micii balerine la competiţia din SUA, de luna trecută, a fost sprijinită şi de cotidianul „Telegraf”, printr-o campanie iniţiată în scopul strângerii de fonduri necesare deplasării la concurs, fonduri acordate de Primăria Municipiului Constanţa.

Dacă pentru Runia drumul abia deschis al competiţiilor internaţionale îşi va urma, de acum, cursul firesc, către acelaşi lucru tind şi alţi elevi talentaţi, pregătiţi de coregraful Danovski Jr. Acesta va pleca, mâine, spre Sofia, alături de o altă mică elevă a sa, Anais Eregep, în vârstă de numai nouă ani, care va participa la un important concurs internaţional de balet dedicat tinerelor talente, „Little Stars”, ce se va derula între 6 şi 12 iulie.