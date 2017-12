Scriitorul şi scenaristul american Michael Blake, câștigător al unui premiu Oscar pentru adaptarea filmului "Dansând cu lupii/ Dances with Wolves" după romanul său omonim, a murit, sâmbătă, la vârsta 69 de ani, potrivit hollywoodreporter.com. Daniel Ostroff, managerul lui Blake, a declarat, pentru publicaţia The Hollywood Reporter, că Michael Blake a murit împăcat, după o lungă suferinţă, în oraşul Tuscon din statul american Arizona. În 1988, Blake a dat lovitura cu romanul său "Dances with Wolves", care s-a vândut în peste 3,5 milioane de exemplare şi a fost tradus în 15 limbi străine, inclusiv în limba română. Cartea lui Blake spune o poveste emoţionantă despre indienii comanşi, care au adoptat în sânul tribului lor un american, venit iniţial să le cucerească teritoriile şi să-i nimicească. În prezent, producătorul Matt Murphy lucrează la o nouă producţie care va avea la bază această carte. În anul 1991, pelicula "Dances with Wolves", în regia lui Kevin Costner, a câştigat şapte premii Oscar, inclusiv pentru "cel mai bun film", "cea mai bună regie" şi "cel mai bun scenariu" (Michael Blake), şi trei premii Glob de Aur, printre care şi un trofeu pentru "cel mai bun scenariu". Michael Blake a fost căsătorit cu Marrianne, cu care a avut trei copii.