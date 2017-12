Michael Bolton... 100% live la Constanţa!

Concert de neuitat! Repertoriul serii a fost cât se poate de divers, nelipsind cunoscutele hituri ale lui Michael Bolton, ca „Said I Loved, But I Lied”, „When a Man Loves a Woman” sau piese noi, precum „Hope It’s Too Late”, de pe noul album „One World, One Love”. Cu intenţia evidentă de a face un show de neuitat, solistul a interpretat melodia lui Frank Sinatra, „New York, New York”, vintage-ul „You Don’t Know Me”, dar şi celebra arie „Nessun Dorma” din opera „Turandot”, de Giacomo Puccini, dedicată regretatului tenor Luciano Pavarotti, cu care a şi cântat împreună în 1996, în cadrul concertului „Pavarotti and friends - together for the children of Bosnia”. Spre finalul concertului, publicul a savurat piesa compusă împreună cu Lady Gaga, „Murder My Heart”. Rechemat pe scenă... la cel de-al doilea bis, cu aplauze prelungite, îndrăgitul solist a încheiat spectacolul cu „How Am I Supposed to Live Without You”, melodie cântată împreună cu miile de spectatori, aflaţi în picioare.

„A fost o alegere inspirată”. Vizibil satisfăcut de entuziasmul publicului şi prestaţia starului, directorul Direcţiei Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a declarat, în backstage: „Aşa cum ne aşteptam - pentru că Michael Bolton este unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi din lume - în ciuda modestiei de care a dat dovadă la conferinţa de presă de ieri (n.r. joi), a tratat concertul la modul cel mai serios şi frumos”. Printre numeroasele VIP-uri care au asistat la concert s-au numărat numeroase personalităţi ale scenei muzicale şi artistice din ţară. În timp ce componenţii trupei Phoenix încercau, probabil, să aprecieze din priviri cam câţi spectatori vor asista, astăzi, la concertul lor din aceeaşi locaţie, rebelul solist Vali Crăciunescu ne-a mărturisit: „Este o mare voce, e Michael Bolton! A sunat extraordinar în această seară. Dacă îmi place stilul lui? Aici nu este vorba de genuri de muzică, este vorba de o mare voce: să nu uităm că a cântat cu Luciano Pavarotti, care l-a declarat un mare tenor. El interpretează şi piese de operă. A fost o alegere inspirată, la fel şi locaţia concertului, chiar lângă mare... superb!”

De pe scenă... la Miss Litoral. După concert, la câteva minute după miezul nopţii, Michael Bolton a ajuns la Grand Hotel Rex, locul unde a fost cazat şi care găzduieşte, totodată, Fashiontv Summer Festival, eveniment care se află în plină desfăşurare. Ca invitat special al juriului la concursul Miss Litoral, organizat în cadrul festivalului, solistul a sosit chiar la proba costumelor de baie, pe care organizatorii au amânat-o special până la sosirea importantului oaspete.