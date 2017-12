Michael Bolton ajunge, astăzi, la Constanţa

Constanţa devine, în acest weekend, cel mai „fierbinte” punct al distracţiilor estivale, printre evenimentele de înaltă clasă care vor avea loc în oraşul de la malul mării numărându-se şi concertul legendarului cântăreţ american Michael Bolton. Celebrul artist va concerta în aer liber, pe platoul de la Poarta 1 a Portului Constanţa, mâine seară, cu începere de la ora 21.00. Mega-concertul se înscrie în turneul internaţional de promovare a ultimului său album, „One World, One Love”, fiind organizat de International Creative Artists, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa.

Concertul de la Constanţa, sabotat? În ciuda zvonisticii rău-voitoare propagată prin intermediul unor mijloace dubioase de concurenţa neloială din „jungla” show-biz-ului autohton, potrivit cărora show-ul celebrului cântăreţ ar fi fost suspendat, Michael Bolton îi salută, astăzi, pe constănţeni, de pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, unde soseşte în jurul orei 16.00. Extrem de contrariaţi de informaţiile false lansate de unii organizatori de spectacole, care au dezorientat foarte multe persoane dornice să cumpere bilete pentru mega-show-ul de vineri, echipa care se ocupă de organizarea evenimentului infirmă categoric aceste zvonuri. „De ce capra vecinului să crească... când poate să fie împuşcată?! Este răutate tipic românească. Concertul lui Michael Bolton este evenimentul anului la Constanţa şi probabil că nu va mai veni aici, prea curând, un artist atât de mare”, a afirmat PR-ul evenimentului, Ionuţ Pavel. Acesta s-a arătat revoltat de lipsa de etică a „concurenţei” şi îi invită pe toţi cei care au fost derutaţi de zvonuri să îşi achiziţioneze cu încredere bilete la concertul lui Michael Bolton. În plus, evenimentul de la Constanţa este anunţat chiar de artist pe site-ul său, http://www.michaelbolton.com/profiles/blogs/update-from-the-road-5 şi pe paginile de twitter şi facebook, http://www.facebook.com/Mbsings.

Michael Bolton a mai fost în România de trei ori, susţinând concerte la Bucureşti, în 2005 şi 2009, precum şi la Braşov, în 2007. El s-a declarat prietenul românilor, încântat de primirea călduroasă a miilor de fani: „Voi veni de fiecare dată cu drag în ţara voastră, românii sunt prietenii mei\".

Discul de aur pentru vânzările din România. De la aeroport, unde soseşte din Italia, Michael Bolton va fi condus la Grand Hotel Rex din staţiunea Mamaia, unde va fi cazat pe perioada şederii sale la malul mării şi unde va susţine, în această seară, o conferinţă de presă. Tot atunci, Michael Bolton va primi, din partea Universal Music România, Discul de aur pentru vânzările ultimului său album, „One World, One Love”, în România.

Biletele pentru concertul de vineri seară au preţurile cuprinse între 60 şi 200 de lei, putându-se procura de la toate chioşcurile „Telegraf” din Constanţa, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Sala Palatului din Bucureşti. De asemenea, tichetele mai pot fi achiziţionate, în ţară, din reţeaua magazinelor Germanos, Vodafone, a Librăriilor Cărtureşti şi Humanitas, din reţeaua magazinelor Orange şi online, pe eventim.ro şi bilete.ro.

Concertul de la Constanţa poartă numele ultimului hit al lui Michael Bolton, „Murder My Heart\", melodie compusă împreună cu Lady Gaga.

Michael Bolton şi-a construit succesul trecând prin perioade mai bune şi mai puţin bune în viaţă, fiind chiar în situaţia de a fi dat afară din casă, din cauza datoriilor. A avut tot timpul ca obiectiv cuvintele tatălui său: „Într-o zi vei fi foarte, foarte important!”. Din păcate, tatăl artistului nu a apucat să se bucure de succesul fiului său.

A vândut peste 52 de milioane de albume în întreaga lume, a primit 20 de discuri de platină doar în Anglia, a câştigat zeci de premii, dintre care două Grammy pentru cel mai bun solist. Cântecele sale au fost difuzate de peste cinci milioane de ori, au umplut 50.000 de ore de emisie, care s-ar putea traduce în 5,7 ani de emisie continuă.

Artistul şi-a început cariera ca şi cântăreţ de rock, cu un grup numit Blackjack, la sfârşitul anilor 70. La început, s-a folosit de numele său, Michael Bolotin, dar a renunţat în favoarea lui Bolton, care se pronunţă mai uşor. A cântat în deschidere pentru nume grele ale momentului, Bob Seger şi Ozzy Osbourne. După ce a început să aibă succes, alte viitoare nume mari au cântat în deschiderea concertelor lui, unul dintre acestea fiind Celine Dion.

În 2003, Camera de Comerţ de la Hollywood a recunoscut meritele lui Michael Bolton cu o stea pe celebrul „Walk of Fame\", pentru contribuţia în domeniul muzicii şi al acţiunilor caritabile.

Bolton a compus melodii şi pentru alţi artişti de legendă, precum: Barbra Streisand, KISS, Kenny Rogers, Kenny G., Cher, Peabo Bryson, Patti Labelle. El a mai fost coautor la cântece ale lui Bob Dylan, Diane Warre sau BabyFace.

Michael este şi un bun prieten al fostului preşedinte american Bill Clinton. Pe unul din pereţii vilei acestuia din New York este înrămat un meniu de la un dineu din anii ‘90, de la Casa Albă, pe care este scris „Michael, He really wants to play with your band! Best, Hillary!” - „Michael, El chiar vrea să cânte cu formaţia ta! Toate cele bune, Hillary\".

Michael este vegetarian şi adoră bucătăria italiană. De asemenea, este un mare consumator de bombonele M&M cu alune.

A fost însurat o dată şi este divorţat din 1990. Are trei fete, Isa, Holly şi Tarin. De curând, a fost logodit cu Nicolette Sheridan, starul din „Desperate Housewives”.

Ca şi sporturi, a fost un aprig jucător de softball, a avut chiar şi o echipă a lui. De când a început să aibă probleme cu un genunchi, a lăsat-o mai moale cu softball-ul şi s-a apucat serios de golf. A jucat golf în mai toate ţările în care a călătorit şi este posibil să joace şi în România.