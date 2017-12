Michael Bolton concertează la Constanţa

Sezonul estival în Constanţa şi staţiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre se anunţă, deja, plin de evenimente-surpriză, pe lista organizatorilor de festivaluri, concursuri şi concerte fiind bifaţi artişti internaţionali de notorietate. Una din surprizele verii o reprezintă şi concertul celebrului interpret şi compozitor Michael Bolton, care va cânta pentru a patra oară în România, de data aceasta la Constanţa, pe 17 iulie. După ce spectacolele sale anterioare, de la Bucureşti - 2005 şi 2009 şi Braşov - 2007 au strâns mii de fani români, artistul supranumit „trubadurul inimilor” se întoarce într-un concert excepţional, organizat de International Creative Artists pentru publicul de pe litoralul românesc.

Show-ul din 17 iulie face parte dintr-un turneu mondial de promovare a ultimului său CD, „One World One Love\", la realizarea căruia a colaborat cu Lady Gaga, melodia „Murder My Heart\" fiind compusă de Michael Bolton împreună cu aceasta. Spectacolul din România a fost inclus pe lista turneului chiar de Michael Bolton, artistul fiind impresionat de dragostea cu care a fost primit de fiecare dată de publicul din ţară. „Voi veni de fiecare dată cu drag în ţara voastră, românii sunt prietenii mei\", a spus el fanilor.

Locaţia concertului şi data punerii în vânzare a biletelor vor fi communicate, în curând, de către organizatorii evenimentului.

Michael Bolton a mai concertat la Bucureşti în 2005, iar în 2007, el a susţinut un spectacol la Braşov. În 2008, el ar fi trebuit să susţină un show la Sala Palatului, în decembrie, însă acesta a fost anulat. Cel mai recent concert susţinut de celebrul artist în România a avut loc la Bucureşti, la sfârşitul lui iunie 2009. Evenimentul live, de la acea dată, a avut loc la Sala Palatului şi a strâns aproximativ 4.000 de spectatori. Concertul a inclus toate hiturile cântăreţului american, dar şi melodii din repertoriul lui Frank Sinatra. Participanţii au avut ocazia de a asculta live melodii consacrate, precum „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „How Can We Be Lovers”, „When a Man Loves a Woman”, „Said I Loved You... But I Lied” şi „Can I Touch You Thouch You There”. Pe scena bucureşteană, Michael Bolton a ţinut să îi aducă un omagiu regretatului tenor Luciano Pavarotti. Cei doi au cântat împreună în 1996, în cadrul concertului „Pavarotti and friends - together for the children of Bosnia”.

Fabuloasa carieră a lui Michael Bolton înseamnă, în cifre: peste 53 milioane de albume vândute, două premii Grammy şi şase premii American Music. A compus piese pentru artişti consacraţi, precum Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G., Cher, Peabo Bryson, Patti LaBelle şi mulţi alţii. De asemenea, a scris piese în colaborare cu artişti ca Bob Dylan, BabyFace şi Diane Warren şi a cântat alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Ray Charles şi B.B. King. În 1993, Michael Bolton a pus bazele organizaţiei „The Michael Bolton Charities”. Asociaţia sa oferă asistenţă, educaţie şi adăpost copiilor şi femeilor sărace sau abuzate.