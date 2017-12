Michael Bolton, din nou, în România

Renumitul artist Michael Bolton va reveni în România pe data de 28 iunie, cînd va susţine un concert pe scena Sălii Palatului din capitală. Cei interesaţi de acest recital pot face deja rezervări de bilete online, pe site-ul www.myticket.ro, iar începînd cu 3 aprilie, tichetele vor putea fi achiziţionate şi din reţeaua magazinelor Diverta. Preţul unui bilet variază în funcţie de categorii: Cat.I – 350 de lei, Cat.a II-a – 250 de lei, Cat. a III-a – 150 de lei şi 100 de lei.

Concertul intitulat „The Very Best of Me”, care urmează să fie prezentat la Bucureşti, va cuprinde toate hiturile lui Michael Bolton, care s-au clasat, de-a lungul timpului, pe primele poziţii ale topurilor din întreaga lume: „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „How Can We Be Lovers”, „When A Man Loves A Woman”, ¬¬„Said I Loved You... But I Lied” sau „Can I Touch You There”. Avînd 53 de milioane de exemplare de albume vîndute, două premii Grammy în palmares şi şase trofee „American Music Awards”, Michael Bolton este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din lume. Pe lîngă piesele proprii, artistul compune melodii încărcate de pasiune, pentru colegi la fel de celebri, precum: Barbra Streisand, Cher, Kenny G., Kenny Rogers. De asemenea, Michael este şi co-autor al unor piese veritabile din repertoriul lui Bob Dylan, Babyface, Diane Warren, avînd onoarea de a cînta alături de Pavarotti, Placido Domingo, Ray Charles şi BB King.

Michael Bolton s-a născut pe 26 februarie 1953, în Connecticut, numele său adevărat fiind Michael Bolotin. Artistul a avut cel mai mare succes din carieră abia după ce a împlinit 30 de ani, cu toate că a început să cînte de la 15 ani.