Michael C. Hall a vrut să păstreze secretul

Actorul american Michael C. Hall ar fi preferat să nu se afle niciodată că suferă de cancer, dar fiind o persoană publică intimitatea sa a avut de suferit. Starul din „Dexter” a recunoscut că este pe drumul vindecării, după ce la începutul acestui an a fost diagnosticat cu o formă non-letală de cancer a sistemului limfatic, numit Limfomul Hodgkin. „Pentru mine, sănătatea este o chestiune personală. Am avut intenţia să ţin ascuns faptul că am cancer, dar pentru că decernările de premii erau prea apropiate, mi-am dat seama că mai bine fac o declaraţie. Din fericire pentru mine, sunt capabil să asigur pe toată lumea că sunt pe drumul de recuperare”, a mărturisit actorul. Însă, boala a avut şi părţile ei bune. „Am luat legătura cu mulţi oameni de care nu am mai auzit, ca foştii profesori de liceu şi prietenii din colegiu. Am petrecut mult timp răspunzând la o grămadă de email-uri de îngrijorare, dar şi de felicitare”, a completat starul. Din fericire, Michael C. Hall este pe cale să învingă boala.