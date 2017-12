Michael C. Hall s-a însurat a treia oară

Actorul Michael C. Hall, celebru pentru rolul principal din serialul ”Dexter”, s-a căsătorit luni, la New York, cu prietena sa, scriitoarea Morgan Macgregor. Michael C. Hall și noua lui soţie vor trebui să aştepte patru ani pentru a sărbători în mod oficial aniversarea lor, având în vedere că au făcut schimbul de jurăminte în a 366-a zi a anului bisect, luni, 29 februarie. Prima apariţie publică a cuplului a fost în 2012, pe covorul roşu, la Premiile Emmy.

Actorul în vârstă de 45 de ani a mai fost căsătorit de două ori, cu actriţa Amy Spangler, din 2002 până în 2007, şi cu fosta parteneră de platou Jennifer Carpenter, care juca rolul surorii lui Dexter (2008 - 2011). Michael C. Hall a fost recompensat, la începutul anului 2010, cu un Glob de Aur şi cu premiul Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild Award) pentru rolul din ”Dexter”. În acest serial, el interpretează rolul lui Dexter Morgan, un analist din corpul ofiţerilor de poliţie din Miami, care acţionează ca un criminal în serie ce ucide sociopaţi.

Michael C. Hall s-a făcut remarcat în urmă cu câţiva ani, interpretând rolul lui David Fisher în serialul de televiziune ”Sub Pământ SRL / Six Feet Under”, difuzat de televiziunea HBO.