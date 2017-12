Michael C. Hall suferă de cancer

Actorul american devenit celebru graţie rolului Dexter din serialul omonim este bolnav de cancer limfatic, iar tratamentul medical are, deocamdată, rezultate satisfăcătoare. Michael C. Hall, în vârstă de 38 de ani, a fost diagnosticat cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului imunitar. ”Mă simt norocos că am fost diagnosticat într-o etapă vindecabilă şi le mulţumesc doctorilor şi asistentelor”, afirmă actorul. Boala este în remisie şi actorul va continua tratamentul. În ciuda bolii, Michael C. Hall va participa, în partea a doua a anului, la filmările celui de-al cincilea sezon al serialului care l-a făcut celebru, produs de compania Showtime. În acest serial, el interpretează rolul lui Dexter Morgan, un analist din corpul ofiţerilor de poliţie din Miami, care acţionează ca un criminal în serie ce ucide sociopaţi. Actorul american s-a făcut remarcat în urmă cu câţiva ani, interpretând rolul lui David Fisher în serialul de televiziune “Six Feet Under / Sub Pământ S.R.L.”, difuzat de postul HBO.

Michael C. Hall intenţionează să participe împreună cu soţia sa, actriţa Jennifer Carpenter, colega sa din serialul “Dexter”, la gala Globurilor de Aur, ce va avea loc la Los Angeles, duminică. Actorul a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic, iar serialul “Dexter” a fost nominalizat la categoria Cel mai bun serial de televiziune. Totodată, intenţionează să participe şi la gala premiilor decernate de Sindicatul Actorilor Americani, pe 23 ianuarie, la care a fost nominalizat alături de colegii săi, la categoria Cel mai bun colectiv de actori dintr-un serial de televiziune.