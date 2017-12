Michael Douglas are simţul umorului

Actorul american în vîrstă de 61 de ani a declarat că nu va juca niciodată pe ecran rolul iubitului soţiei sale, Catherine Zeta-Jones, de 36 de ani. Cei doi se pregătesc pentru filmările la o nouă producţie, "Racing The Monsoon". Michael Douglas insistă că nu intenţionează să interpreteze rolul iubitului de pe ecran al soţiei sale pentru că multe cupluri care au făcut acest lucru au avut apoi probleme. "«Racing the Monsoon» este un proiect la care lucrăm împreună. Este un soi de «Romancing The Stone» însă, spre deosebire de acea producţie, eu nu voi juca rolul celui îndrăgostit", a spus acesta. "Dacă Catherine acceptă rolul, îi voi găsi un bărbat frumos şi apoi voi fi nenorocitul care va încerca să omoare pe unul dintre ei. Nu m-am decis încă cine va fi persoana respectivă", a glumit Michael Douglas.