Michael Douglas, cel mai bun actor

Duminică seară, la Los Angeles a avut loc cea de-a 65-a ediţie a galei Primetime Emmy. Celebrul actor Michael Douglas s-a bucurat de o revenire în forţă după boala cu care s-a luptat şi problemele de familie din ultima perioadă, acesta primind un Emmy pentru cel mai bun actor, pentru rolul de excepţie interpretat în producţia HBO „Behind the Candelabra”. Acelaşi film despre pianistul Liberace şi-a mai adjudecat şi premiile pentru cea mai bună producţie TV şi cel mai bun regizor la această categorie, Steven Soderbergh.

Cele mai importante premii din industria TV americană au revenit unei combinaţii de producţii noi şi vechi şi au pus în valoare tendinţele care domină televiziunea în prezent - difuzările pe telefoane mobile, platforme online etc. Astfel, platforma de streaming online Netflix a obţinut premiul pentru cea mai bună regie (David Fincher), pentru thrillerul politic „House of Cards”, difuzat exclusiv pe internet. Veteranul producător HBO, care conducea în topul nominalizărilor, cu 108 din peste 500, a dovedit că este competitiv în industrie, unde întâmpină provocări din partea televiziunii prin cablu clasice şi a internetului. Jeff Daniels, care joacă rolul unui realizator TV în producţia HBO „The Newsroom”, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă, în timp ce Claire Danes a obţinut premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial-dramă, pentru interpretarea unui agent CIA suferind de personalitate bipolară în „Homeland”. Laura Linney a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de televiziune, pentru rolul din „The Big C: Hereafter” (Showtime). În categoriile dedicate comediilor, Julia Louis-Dreyfus a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă, pentru al doilea an consecutiv, pentru rolul din producţia HBO „Veep”, iar Jim Parsons a câştigat premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul din producţia CBS „The Big Bang Theory”. Totodată, premiile pentru roluri secundare au revenit actorilor Ellen Burstyn - pentru „Political Animals” (film / miniserie TV), James Cromwell - pentru „American Horror Story: Asylum” (film / miniserie TV), Bobby Cannavale - pentru „Boardwalk Empire” (serial-dramă), Anna Gunn - pentru „Breaking Bad” (serial-dramă), Tony Hale - pentru ”Veep” (serial-comedie) şi Merritt Wever - pentru „Nurse Jackie” (serial-comedie).

Producţiile „Breaking Bad” şi „Modern Family” şi-au adjudecat distincţiile pentru cel mai bun serial-dramă şi cel mai bun serial-comedie, la cea de-a 65-a ediţie a galei Primetime Emmy. A fost pentru prima dată când producţia AMC „Breaking Bad” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-dramă, în timp ce „Modern Family” (ABC) şi-a adjudecat premiul Emmy pentru cea mai bună comedie pentru a patra oară consecutiv. Duminică seară au mai fost acordate, printre altele, premii Emmy pentru cel mai bun realiy-show („The Voice“, NBC), dar şi cel mai bun program de varietăţi („The Colbert Report“, Comedy Central). The Academy of Television Arts & Sciences, organizatorul galei Emmy, a acordat, duminică seară, premii pentru 26 de categorii. Alte trofee, grupate în 77 de categorii tehnice, reunite sub numele Creative Arts Awards, au fost decernate pe 15 septembrie. În topul producătorilor, HBO conduce, cu 27 de premii Emmy, urmat de CBS - cu 16 premii, NBC - cu 11 premii, Showtime - cu 7 premii şi ABC - cu 4 premii.