Michael Douglas, premiu la Festivalul de Film de la Zurich

Actorul american Michael Douglas va primi, pe 3 octombrie, în cadrul Festivalului de Film de la Zurich, Golden Icon Award, acordat pentru întreaga carieră, premiul urmând să fie ridicat de Danny DeVito. Michael Douglas acceptase să fie prezent la decernarea premiilor înainte de a fi diagnosticat cu cancer la gât. Danny DeVito şi Michael Douglas au lucrat împreună la mai multe filme. Danny DeVito a apărut în pelicula „One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci”, produsă de Michael Douglas. De asemenea, cei doi au apărut împreună pe marele ecran în pelicule precum „Romancing the Stone / Idilă pentru o piatră preţioasă”, „The Jewel of the Nile / Giuvaerul Nilului” sau „The War of the Roses / Războiul rozelor”, care a fost şi regizat de Danny DeVito.

Michael Douglas, în vârstă de 65 de ani, a fost diagnosticat cu cancer la gât, celebrul actor american urmând să facă radioterapie şi chimioterapie timp de opt săptămâni. Michael Douglas şi-a anulat toate apariţiile în public ce erau prevăzute pentru lunile următoare, inclusiv participarea la un forum în Hong Kong şi la acţiunile de promovare a celui mai recent film în care a jucat, Wall Street: Money Never Sleeps / Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule”, în regia lui Oliver Stone.