Michael Douglas va primi Premiul Chaplin

Actorul american Michael Douglas va primi Chaplin Award din partea Film Society of Lincoln Center, la cea de-a 37-a gală a acestei organizaţii, ce va avea loc pe 24 mai, la New York. Printre precedenţii laureaţi ai acestui premiu se numără Alfred Hitchcock, Laurence Olivier, Meryl Streep sau Tom Hanks. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Michael Douglas a câştigat două premii Oscar, unul în calitate de producător al filmului ”One Flew Over the Cuckoo\'s Nest / Zbor deasupra unui cuib de cuci”, împreună cu Saul Zaentz, în 1976, iar celălalt pentru rolul magnatului din lumea finanţelor Gordon Gekko din filmul ”Wall Street”, regizat de Oliver Stone. De altfel, actorul american va relua acest rol într-un nou film, intitulat ”Wall Street: Money Never Sleeps”, ce va fi lansat pe marile ecrane în luna aprilie.

Michael Douglas a apărut în numeroase lungmetraje, precum ”Romancing the Stone / Idilă pentru o piatră preţioasă” şi ”Wonder Boys”, însă rolul care l-a propulsat a fost cel al inspectorului de poliţie Steve Keller, pe care l-a interpretat în cele 98 de episoade ale serialului de televiziune ”Streets of San Francisco / Străzile din San Francisco”, difuzat de postul ABC, între anii 1972 - 1976. Michael Douglas a primit titlul de Mesager al Păcii din partea Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 1998. Michael Douglas este fiul actorului Kirk Douglas şi al Dianei Dill şi este căsătorit cu actriţa galeză Catherine Zeta-Jones.