Michael Flatley, nerăbdător să revină în România

Show-ul susţinut de originala trupă de dansuri Lord of the Dance, în 2012, în România, inclusiv la Constanţa, nu a fost uitat nici de fanii din România, nici de artiştii irlandezi. Motivul: faimosul grup revine în ţara noastră cu un nou spectacol, pe 14 martie, pe scena Sălii Palatului din Capitală. Cu acest prilej, creatorul trupei Lord of the Dance, Michael Flatley, a transmis un mesaj fanilor din România. „Salut, România! Noi, cei de la Lord of the Dance, suntem foarte încântaţi că vom veni în oraşul vostru minunat (n.r. - Bucureşti). Abia aşteptăm! Am pregătit un line-up de excepţie format din staruri care vă vor distra şi vă vor ridica în picioare, aplaudând entuziasmaţi, cerând mai mult...”, a spus Michael Flatley în mesajul publicat pe platforma YouTube.

Preţurile biletelor pentru show-ul din 14 martie sunt de: 350 de lei - categoria VIP, 300 de lei - categoria I, 250 de lei - categoria II, 200 de lei - categoria III, 150 de lei - categoria IV şi 100 de lei - categoria V.

La Constanţa, trupa Lord of the Dance a susţinut un spectacol exploziv pe 14 octombrie 2012, la Sala Sporturilor, în prezenţa a peste 2.000 de fani.

Dansatorul, coregraful, producătorul, actorul, muzicianul şi prezentatorul TV Michael Flatley a câştigat Campionatul Mondial de Dans Irlandez, dar şi The Chicago Golden Gloves Championship, din postura de pugilist. Flatley este, de asemenea, cunoscut ca fiind un expert al flautului, câştigând de două ori All-Ireland Competition.