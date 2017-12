Michael Flatley se retrage din activitate

Dansatorul şi coregraful american Michael Flatley, creatorul spectacolelor inspirate din folclorul irlandez ”Lord of the Dance”, se va retrage din activitate, după debutul său pe Broadway, care va avea loc la sfârşitul acestui an. În vârstă de 57 de ani, Michael Flatley va avea o apariţie specială în spectacolul ”Lord of the Dance: Dangerous Games” şi va debuta astfel pe Broadway, pe scena de la Lyric Theater din New York. Spectacolul respectiv va fi jucat din 7 noiembrie până pe 3 ianuarie. Prin acea reprezentaţie, Michael Flatley se va retrage din activitate.

Într-un interviu acordat în presa britanică, la începutul acestui an, Michael Flatley, discutând despre impactul devastator pe care dansul l-a avut asupra trupului său, a dezvăluit faptul că, de-a lungul anilor, a suferit numeroase fracturi şi vătămări la nivelul coloanei vertebrale. Michael Flatley, născut la Chicago, din părinţi americano-irlandezi, a reinventat dansul tradiţional irlandez, încorporând o serie de mişcări originale la nivelul părţii superioare a trunchiului, dar şi ritmuri contemporane, în tradiţionalul dans step. Potrivit revistei ”Forbes”, averea sa a fost estimată în acest an la 299 milioane de dolari.

Spectacolul ”Lord of the Dance”, care a avut premiera în 1996, a doborât recordul mondial de box office pentru un show de dans, după 21 de reprezentaţii consecutive pe stadionul „Wembley“ din Londra.