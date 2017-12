Michael Jace, arestat după ce şi-a împuşcat soţia

Actorul american de culoare Michael Jace a fost pus sub acuzare în urma unui incident armat în care soţia sa, April Jace, de 40 de ani, a murit. Poliţia din Los Angeles a refuzat deocamdată să dea publicităţii detalii ale incidentului. Presa de peste Ocean a aflat însă că April Jace a fost împuşcată mortal în locuinţa cuplului, iar poliţiştii veniţi imediat la reşedinţa din sudul oraşului Los Angeles l-au arestat pe Michael Jace. Nu este foarte clar dacă între cei doi soţi ar fi existat vreo altercaţie sau scene de violenţă domestică.

Michael Jace, în vârstă de 51 de ani, a devenit celebru graţie rolului Julien Lowe, pe care l-a interpretat în 89 de episoade ale serialului de televiziune ”The Shield”, deşi are în spate 22 de ani de carieră. A mai jucat şi în drama de televiziune ”Southland”, în perioada 2009 - 2012. Michael Jace a jucat de obicei roluri de cadre militare sau de poliţişti în diverse producţii de televiziune, precum ”CSI: Crime Scene Investigation”, ”Private Practice”, ”The Mentalist”, ”Burn Notice” sau în ”NYPD Blue”. De asemenea, a interpretat rolul lui Michael Jordan în filmul de televiziune despre starul NBA intitulat ”Michael Jordan: An American Hero”, în 1999. A mai avut apariţii memorabile în lungmetrajele ”State of Play”, în 2009, şi ”Forrest Gump”, în 1994.