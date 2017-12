Michael Jackson ar putea cînta un duet cu Leona Lewis

Cîntăreţul american intenţionează să o convingă pe britanica Leona Lewis să cînte împreună cu el piesa „Scream”, pe care starul american a lansat-o alături de sora lui, Janet Jackson, în anul 1995. Duetul ar trebui să aibe loc în cadrul celor 50 de concerte pe care le va susţine la Londra. „Michael Jackson are o listă de cîntăreţe care ar putea să cînte onorabil partea lui Janet din acel cîntec, iar Leona Lewis se află în fruntea acestei liste”, a declarat o sursă pentru tabloidul britanic. Aceeaşi sursă a declarat că starul american nu a contactat-o încă pe tînăra cîntăreaţă britanică, dar că este un mare admirator al acesteia.

Leona Lewis a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale din peste 30 de ţări şi a cîntat alături de formaţia Take That. Un eventual duet cu Michael Jackson, în cadrul deja celebrului This Is It Tour al starului american, ar reprezenta un vis devenit realitate pentru tînăra interpretă britanică, care a mărturisit în multe ocazii, că în copilărie obişnuia să cînte piesele lui Michael Jackson în faţa oglindzii. „Michael Jackson este încă o legendă. Piesele sale sînt incredibile, iar spectacolele lui sînt extraordinare”, a declarat vedeta britanică.

Leona Lewis a devenit un star internaţional odată cu cîştigarea concursului britanic The X Factor, în 2006. Cel de-al doilea single al său, „Bleeding Love”, s-a clasat pe locul întîi atît în topurile englezeşti, cît şi în cele americane, o performanţă care nu a mai fost realizată de o altă interpretă britanică în 1986, nimeni alta decît Kim Wilde.