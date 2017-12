Michael Jackson colecţiona documentare naziste

Michael Jackson era obsedat de regimul dictatorial impus de Adolf Hitler şi avea, în colecţia sa de filme de la ferma Neverland, mai multe documentare naziste, a declarat un comerciant new-yorkez. Starul american alcătuise, totodată, o colecţie de obiecte naziste şi îi contacta din când în când pe comercianţii de înregistrări video care îi furnizau, în mod discret, filme şi documentare rare, potrivit publicaţiei ”New York Post”. Cântăreţul american părea obsedat de regimul lui Adolf Hitler şi avea în colecţia sa câteva filme şi documentare de televiziune speciale care se concentrau asupra poveştilor de viaţă ale unor tineri băieţi provenind din familii dezbinate sau care au suferit diverse forme de abuzuri.

Norman Scherer, un new-yorkez specializat în comerţul cu obiecte din perioada nazistă, susţine că l-a ajutat pe Michael Jackson să alcătuiască ”o colecţie cu adevărat bună”, furnizându-i starului american filme naziste precum ”Nazis: Of Pure Blood”, ”Oasis of the Zombies” şi ”Hitler\'s Children”. Norman Scherer susţine că Michael Jackson nu încerca să ascundă aceste înregistrări, care erau expuse pe rafturile bibliotecii sale din Neverland, alături de celelalte filme şi înregistrări video. În schimb, Michael Jackson, care purta adeseori ţinute în stilul uniformelor militare, nu se simţea deloc confortabil dacă trebuia să vorbească cu alte persoane despre pasiunea lui pentru Hitler. Deşi susţine că era la curent cu obsesia secretă a lui Michael Jackson, comerciantul new-yorkez spune că interesul starului pentru Hitler nu avea alte conotaţii. În opinia sa, cântăreţul iubea doar ţinutele militare şi celebrul pas de defilare - ”pas de gâscă” - al trupelor naziste.

Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 2009, la Los Angeles, în urma unei supradoze de medicamente, la vârsta de 50 de ani. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere.