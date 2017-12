Michael Jackson nu poate susţine cele 50 de concerte programate

Cîntăreţul american produce îngrijorare producătorilor, după ce le-a declarat fanilor din Los Angeles că nu ştia de programarea a 50 de concerte, fiind informat doar de zece şi că este posibil să nu fie destul de pregătit din punct de vedere fizic pentru a face faţă tuturor show-urilor. “Nu ştiam că este vorba despre 50 de concerte. Nu sînt un mare mîncăcios, trebuie să mă mai îngraş puţin. Sînt supărat pe organizatorii concertelor, pentru că au plănuit 50 de spectacole pentru mine. Eu vroiam să am doar zece concerte pe O2 în Londra şi apoi să fac un turneu în alte oraşe din lume, nu să am 50 de concerte în acelaşi loc. Am mers la culcare ştiind de zece concerte şi m-am trezit cu vestea că au fost vîndute bilete pentru 50”, a declarat Michael Jackson fanilor strînşi în faţa studioului său de repetiţii din Los Angeles. Reprezentanţii AEG, responsabili de organizarea concertelor de la Londra, au declarat că nu este adevărat că Michael Jackson nu ştia numărul concertelor, acesta fiind informat încă de la început.

Una dintre fobiile lui Michael Jackson se leagă de faptul că se încăpăţînează să nu mănînce decît o dată pe zi. În plus, pare convins că suferă de cancer de piele şi se află într-o stare emoţională foarte precară. Cîntăreţul, care măsoară 1,77 metri, este îngrozit că s-ar putea să nu învingă boala dacă ia în greutate şi aşa că a ajuns să cîntărească mai puţin de 57 de kilograme. ”Michael are o fobie legată de greutate. Nu vrea să mai pună nici măcar un kilogram pe el. Nu este sănătos pentru el, fiindcă acum cîntăreşte mai puţin de 57 de kilograme. Dar insistă să ia doar o masă pe zi şi crede că este suficientă mîncare pentru el. Este foarte slăbit şi firav”, a declarat o sursă. Prin urmare, temerile că starul nu va putea să îşi ţină cele 50 de concerte programate în această vară în Londra sînt tot mai mari. Patru dintre acestea au fost deja reprogramate pentru anul viitor.