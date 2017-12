Michael Jackson se opune reunirii trupei Jackson 5

La mai puţin de o zi după ce Jermaine, fratele mai mare al lui Michael Jackson, declarase că starul american doreşte refacerea miticului grup, a venit şi poziţia oficială a cîntăreţului. Michael Jackson a dezminţit că va participa la reunirea trupei Jackson 5. “Fraţii şi surorile mele au toată dragostea mea, tot sprijinul meu şi am împărtăşit, fără îndoială, numeroase experienţe extraordinare împreună, dar pentru moment nu intenţionez să înregistrez sau să plec în turneu cu ei”, a declarat Michael Jackson. Cîntăreţul, în vîrstă de 50 de ani, a declarat că în prezent este ocupat cu munca din studiourile de înregistrări, unde lucrează de zor la cîteva proiecte noi.

Jermaine Jackson, cu trei ani mai în vîrstă decît Michael, declarase miercuri, în Australia, că familia Jackson lucrează în acest moment la un nou album şi că intenţionează să plece într-un turneu mondial împreună, în 2009. “Va fi din nou un spectacol în familie. Janet va cînta în deschidere, iar apoi, grupul original Jackson 5, format din Michael, Randy şi toată familia, va susţine un recital”, declarase Jermaine Jackson. “Sîntem în studio, plănuim un turneu de promovare, anul viitor”, adăugase acesta. Spre deosebire de Jermaine, Michael Jackson nu a încurajat niciodată discuţiile despre reînfiinţarea grupului Jackson 5. Trupa îi are ca membri fondatori pe Jackie, Tito, Jermaine, Marlon şi Michael Jackson. Grupul a avut succes în anii \'70, cu piese precum “I Want You Back”, “ABC” şi “I\'ll Be There”. Ultimul turneu al grupului a avut loc în anul 1984, pe vremea în care Michael Jackson devenise un superstar.