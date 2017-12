Controversatul documentar despre viaţa „Regelui muzicii pop”, intitulat „Michael Jackson. This Is It\", este primul film lansat în format USB în România, urmând să fie disponibil pe piaţă începând de mâine. După succesul de care s-a bucurat în cinematografe şi, recent, pe DVD şi Blue-ray, apare şi pe USB filmul-concert despre repetiţiile pentru ultimul turneu din cariera regretatului megastar.

În urmă cu aproape un an, era anunţat ultimul turneu din cariera lui Michael Jackson. După mai bine de 40 de ani dedicaţi muzicii şi dansului, pe scena muzicii internaţionale, artistul urma să-şi ia rămas bun de la fani printr-o serie de 50 concerte, programate să aibă loc în perioada iulie 2009 - martie 2010. Moartea neaşteptată a cântăreţului, survenită pe 25 iunie 2009, a întristat milioanele de fani din întreaga lume. Publicul are, însă, ocazia să urmărească pregătirile pentru turneu în cadrul documentarului amintit, în regia lui Kenny Ortega, ce însumează 111 minute şi constituie o selecţie din cele peste o sută de ore de înregistrări brute, de la repetiţiile lui Michael Jackson. Pelicula include şi cîteva videoclipuri filmate special pentru a fi folosite în cadrul turneului londonez „THIS IS IT\", printre care şi o versiune inedită a „Thriller\", care urma să fie proiectată în versiune 3D, la concerte.

Filmul oferă imagini din culisele pregătirilor pentru turneul de adio, iar publicul poate vedea cum lucra, ce aşteptări avea, cum îşi motiva echipa solistul. Împreună cu instrumentiştii, vocaliştii şi dansatorii săi atent selecţionaţi, starul este surprins pregătindu-şi spectacolele de adio în cele mai mici detalii: de la inflexiunile fiecărei note până la coregrafia perfect sincronizată, costume, lumini şi efecte speciale, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. USB-ul „Michael Jackson. This Is It\" este produs de Kingston şi are o capacitate de 4 gb, iar filmul poate fi copiat în computerul personal şi apoi şters din memoria flash, eliberând astfel spaţiul pentru noi utilizări. Produsul este disponibil începând din 20 februarie 2010, la un preţ recomandat de 85 lei.