Michael Jackson, un tată normal

Cântăreţul american Michael Jackson îi obliga pe copiii lui să poarte măşti, pentru a le asigura anonimatul şi pentru a le permite să aibă o copilărie normală, diferită de copilăria sa, şi-a dat seama Paris Jackson, fiica artistului american, într-un interviu televizat cu Oprah Winfrey. În acest interviu, ce va fi difuzat duminică, în SUA, Paris Jackson, în vârstă de 13 ani, spune că atunci când era mai mică nu înţelegea prea bine motivul pentru care ea şi fraţii ei, Prince şi Blanket, erau obligaţi să poarte măşti. ”Eram cu adevărat confuză. Nu ştiam de ce trebuia să port o mască. Dar acum înţeleg motivul pentru care tatăl meu voia să ne acoperim feţele. Cu acele măşti, când ieşeam fără el, nimeni nu putea să ne recunoască”, a declarat aceasta, precizând că această stratagemă le-a permis să meargă incognito la un fast-food pentru copii, Chuck E. Cheese şi la magazinul cu jucării Toys R Us. ”Tata ne spunea că, atunci când el era mic, nu a avut cu adevărat copilărie. Era mereu obligat să stea în studiourile de înregistrări, să cânte, în timp ce alţi copii se jucau afară. Voia ca noi să avem parte de acest lucru ”, a adăugat Paris Jackson. ”Era un tată normal cu noi. Eram pedepsiţi când făceam ceva rău”, a adăugat aceasta.

După moartea lui Michael Jackson, cei trei copii ai săi au avut o relaţie mult mai normală cu tot ceea ce presupune celebritatea. Paris, care avea 11 ani când tatăl ei a murit, pe 25 iunie 2009, va debuta ca actriţă în filmul ”Lundon\'s Bridge and the Three Keys”, realizat după o serie de romane pentru adolescenţi care se bucură de mare succes în SUA. În octombrie 2011, Paris Jackson a apărut pe scenă alături de fraţii ei, cu ocazia unui concert impresionant, organizat la Cardiff, în Ţara Galilor, în memoria lui Michael Jackson.