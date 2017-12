Michael Jackson vrea un nou Neverland, în Marea Britanie

Michael Jackson le-a cerut organizatorilor celor 50 de concerte pe care le va susţine la Londra, din iulie, să transforme proprietatea unde va locui pe timpul şederii în Marea Britanie, într-o replică a fostei sale reşedinţe, celebra fermă Neverland. Michael Jackson, care în prezent se luptă cu cancerul de piele, le-a comunicat reprezentanţilor companiei AEG - organizatoarea seriei de concerte pe care le va susţine în Marea Britanie, la O2 Arena din Londra - că doreşte o pistă de bowling, dar şi un bîlci perfect funcţional, pe domeniul Foxbury Manor din Chislehurst, comitatul Kent, unde va locui. Superstarul american în vîrstă de 50 de ani a închiriat acest domeniu rural, tipic britanic, în valoare de 17 milioane de euro, pe durata şederii sale în Marea Britanie.

Primul concert susţinut de Michael Jackson la Londra este programat pe 13 iulie. Starul american a cerut ca pînă la această dată, toate modificările pe care le-a cerut să fie realizate. În mai, Michael Jackson a provocat îngrijorare în rîndul fanilor săi, anunţînd că îşi amînă cu cinci zile concertul inaugural, programat iniţial pentru data de 8 iulie, în timp ce alte trei spectacole din aceeaşi lună au fost reprogramate pentru martie 2010. ”Lui Michael îi este dor de ferma Neverland, după ce datoriile pe care le avea l-au obligat să o vândă. El crede că ar putea să reînvie puţin din magia ei, aici, în Kent, iar managerii acestei serii de concerte sînt bucuroşi că pot să-i facă pe plac”, a declarat un apropiat al cîntăreţului. Domeniul Foxbury Manor din Chislehurst, cu o suprafaţă de 32.000 de metri pătraţi, a fost construit în 1875 şi aparţine în prezent unei familii din Turcia. Ferma Neverland, fosta reşedinţă a lui Michael Jackson, a fost construită în 1988, în Santa Ynez din California, iar în perimetrul ei se aflau, printre altele, un bîlci, o grădină zoologică şi un cinematograf. Presa internaţională a declarat în repetate ocazii că Michael Jackson s-a confruntat cu probleme financiare în ultimii ani, iar starul muzicii pop a fost pe punctul de a-şi vinde celebra fermă Neverland la licitaţie, în mai 2008. Cîteva luni mai tîrziu, în noiembrie, el a predat titlul de proprietate asupra fermei Neverland unei companii înfiinţate de el însuşi şi de firma care deţine o ipotecă de 24 de milioane de dolari asupra reşedinţei. Aceeaşi sursă a adăugat: ”Michael îşi va aduce aici copiii, pe întreaga perioadă a concertelor sale. Prince Michael, Paris Michael şi Prince Michael II nu au împlinit încă 12 ani şi se vor amuza şi bucura de toate aceste distracţii oferite de tatăl lor”.

Presa britanică a scris că turneul cu care Michael Jackson se întoarce pe scena muzicală - This Is It Tour - urmează să-i aducă artistului american venituri cuprinse între 34 şi 68 de milioane de euro. Michael Jackson este unul dintre artiştii cu cele mai mari vînzări de albume din toate timpurile. El şi-a început cariera muzicală împreună cu fraţii săi, în trupa Jackson 5, promovată de celebra casă de discuri Motown, după care s-a lansat într-o strălucită carieră solo. După 1990, cariera celebrului cîntăreţ a fost afectată de scandaluri şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă excentric. De altfel, Michael Jackson a fost cercetat şi achitat de un tribunal american, după ce a fost acuzat de pedofilie, în 2005. Albumul său ”Thriller” a cîştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului. Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă nouă din 2001.