Michael Madsen, din nou cetăţean-model

Actorul american Michael Madsen a reuşit să îşi plătească datoria la Fiscul american, aşa că a redevenit un cetăţean-model. Starul a virat suma de 644.543,42 de dolari în conturile Fiscului, după ce investigaţia la care a fost supus în 2008 a arătat că datora sumele de 317.443,95 dolari, reprezentând taxe neplătite din 2006, şi 327.099,47 dolari, pentru anul 2004. Michael Madsen, în vârstă de 55 de ani, pare să îşi fi pus ordine în viaţă anul acesta, după ce s-a internat 30 de zile într-o clinică de dezalcoolizare. Faţă de anul trecut pe vremea aceasta, când era arestat pentru că a fost prins la volan sub influenţa alcoolului, Michael Madsen este cât se poate de liniştit şi nici nu mai are probleme cu banii. Cu apariţii în filme-cult precum „Kill Bill” sau „Reservoir Dogs”, dar şi în videoclipul piesei lui Justin Bieber „As Long As You Love Me”, precum şi în emisiunea „Celebrity Big Brother“, Michael Madsen nu ar fi dat impresia unei persoane la limita sărăciei. Mai mult, produce un sos foarte iute, dar şi alte produse sub marca proprie, American Bad Ass, iar site-ul său promite că fiecare creaţie este pur şi simplu... capodoperă!